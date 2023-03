Valdagno – Teatro per famiglie: chiusura con “Bu!” di Claudio Milani

Nuovo fine settimana con il teatro per famiglie a Valdagno. Domenica 2 aprile, alle ore 15, la rassegna “Una domenica tira l’altra” si chiude al Teatro Super con “Bu!”, spettacolo di e con Claudio Milani per bambini e bambine dai 4 anni. Con un andamento narrativo di andate e ritorni, divertente e rassicurante come una filastrocca, lo spettacolo mette in scena le paure tipiche dei bambini, insegnando che queste si superano e che ridere, a volte, è l’arma migliore per farlo. Biglietto d’ingresso adulti 6,00 euro, bambini 5,00 euro.

La rassegna è organizzata dal Comune di Valdagno in collaborazione con il Teatro Super e l’Associazione Il Sogno di Lele e il contributo del Rotary Club.

Fonte: Ufficio Stampa Comune di Valdagno (VI)