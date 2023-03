Sabato un laboratorio con gli studenti del Liceo Artistico – Valdagno: Mostra internazionale di illustrazione

L’esposizione, con più di 140 opere, è visitabile fino al 19 marzo dal giovedì alla domenica in Galleria Civica Villa Valle

Nuovo appuntamento con gli eventi collaterali della Mostra internazionale di illustrazione “Per piccina che tu sia”, ospitata in Galleria Civica Villa Valle a Valdagno.

Sabato 4 marzo, alle ore 16.00,

saranno protagonisti studenti e studentesse del Liceo Artistico Boccioni che proporranno “Personaggi in cerca d’autore”, un laboratorio ludico-artistico rivolto a bambini dai 5 anni. Per la partecipazione è richiesta la prenotazione presso l’Ufficio eventi e cultura allo 0445-428223.

Il laboratorio nasce dall’esperienza svolto da un gruppo di studenti del Liceo Artistico che è stato selezionato dalla Biennale di Venezia nell’ambito della 14^ edizione del Carnevale Internazionale dei Ragazzi, presso Ca’ Giustinian, sede istituzionale della Fondazione. Nell’occasione i giovani hanno avuto la possibilità di realizzare dei laboratori pratico artistici in peer education rivolti ai bambini, supervisionati dal team di Biennale Education.

Così è nato il laboratorio

“Personaggi in cerca d’autore” che viene ora proposto come evento collaterale della mostra di illustrazione volto a sviluppare percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento.

Il laboratorio si inserisce nel calendario di eventi collegato all’esposizione che raccoglie più di 140 illustrazioni provenienti dalla Fondazione Zavrel di Sarmede.

La mostra è visitabile fino al 19 marzo con ingresso gratuito il giovedì e il venerdì dalle 16.00 alle 18.30, il sabato dalle 16.00 alle 19.00 e la domenica dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.00.

Il giovedì pomeriggio, alle 17.00, vengono proposte attività di lettura, disegno e gioco.

La Biennale di Venezia dal 13 al 19 febbraio 2023 ha organizzato la 14^ edizione del Carnevale Internazionale dei Ragazzi, presso Ca’ Giustinian, sede istituzionale della Fondazione.

I prossimi eventi

11 marzo ore 15.30 Case, che passione! a cura di architetto Case, che passione! a cura di Daniela Panizzolo

breve riflessione sulle passioni e gli interessi che animano i partecipanti, utili ad immaginare la propria dimora ideale.

Attività rivolta a bambini dagli 8 anni R ichiesta la prenotazione

16 marzo ore 16.30 Lettura e pensiero dinamico nel libro illustrato

con Gabriel Pacheco, illustratore e direttore artistico della Fondazione Stephan Zavrel

giornata di formazione per insegnanti della scuola primaria, genitori ed educatori

18 marzo ore 16.00 Città è Casa

premiazione dei vincitori del concorso artistico

Fonte Vincenzo Grandi Comune di Valdagno – Ufficio stampa