Valdagno – Mostra d’illustrazione: due eventi nell’ultima settimana di apertura

Mostra d’illustrazione: giovedì incontro con Gabriel Pacheco, direttore artistico della Fondazione Stephan Zavrel, e sabato premiazione del concorso “Città è casa”

Ultima settimana di apertura per la Mostra internazionale di illustrazione “Per piccina che tu sia“, ospitata in Galleria Civica Villa Valle a Valdagno. L’esposizione, che raccoglie più di 140 illustrazioni provenienti dalla Fondazione Zavrel di Sarmede, è ancora visitabile fino al 19 marzo con ingresso gratuito il giovedì e il venerdì dalle 16.00 alle 18.30, il sabato dalle 16.00 alle 19.00 e la domenica dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.00.

Due gli eventi collaterali in programma questa settimana: giovedì 16 marzo, alle ore 16.30, sarà proposto l’incontro di formazione per insegnanti della scuola primaria, genitori ed educatori “Lettura e pensiero dinamico nel libro illustrato” con Gabriel Pacheco, illustratore e direttore artistico della Fondazione Stephan Zavrel; sabato 18 marzo alle 16.00 si terrà invece la premiazione dei vincitori del concorso artistico “Città è Casa” che ha invitato bambini e bambine dai 6 agli 11 anni a illustrare un luogo della città in cui si sentono come a casa.

Fonte: Comune di Valdagno