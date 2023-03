Domani e sabato un worshop gratuito. Chiusura alle 19 con microfono aperto: i partecipanti incontreranno il pubblico in una vera e propria sfida di poesia – Valdagno – Laboratorio di slam poetry con il campione mondiale Maragoni

Valdagno – Domani, venerdì 31 marzo, e sabato 1 aprile si terrà a Valdagno un laboratorio di slam poetry con il campione mondiale della disciplina Lorenzo Maragoni.

Sabato dalle 19 “open mic” per una sfida di poesia alla presenza del pubblico.

Ospitato in sala Marzottini,

il workshop organizzato dal Comune permetterà ai partecipanti di esplorare cosa vuol dire fare slam poetry – una competizione in cui i poeti gareggiano a colpi di versi – e capire le diverse forme della poesia orale.

Si lavorerà sulla scrittura, sulla scelta delle parole, sul ritmo, sulla voce e sulla relazione con il pubblico.

Il laboratorio – che si svolgerà venerdì dalle 20.00 alle 23.00 e sabato dalle 10.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18.30 – è ad ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria all’Ufficio eventi e cultura (0445.428223).

A guidare il laboratorio sarà l’attore, regista, autore teatrale e poeta Lorenzo Maragoni.

Dal 2018 partecipa al circuito italiano del poetry slam, di cui nel 2021 è campione nazionale e, rappresentando l’Italia alla World cup di Parigi, campione del mondo nel 2022.

Ha scritto e interpreta due monologhi poetici: “Stand up poetry”, menzione speciale al Milano Fringe Festival e vincitore del festival Inventaria di Roma, e “Questa cosa che sembra me”, prodotto dal Teatro Stabile di Bolzano.

Fonte Vincenzo Grandi Comune di Valdagno – Ufficio stampa

Il Poetry Slam

è una competizione in cui i poeti recitano i loro versi, gareggiano fra loro e vengono valutati da una giuria composta da cinque elementi estratti a sorte tra il pubblico[1]. La competizione è diretta dall’Emcee (Master of Ceremony)[1]. È una produzione artistica che nasce dalla strada (come il rap ai suoi inizi) e crea un legame tra scrittura e performance, realizzata con grande economia di mezzi. È una forma poetica popolare, declamatoria, praticata nei luoghi pubblici (in particolare pub, bar, circoli, teatri o altri luoghi associativi) e che spesso si avvale di una recitazione a ritmo serrato.

Fonte https://it.wikipedia.org/