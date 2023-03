Valdagno – Giovani e partecipazione: nasce la “Guida non esaustiva all’organizzazione di eventi”

Il Comune al fianco di associazioni, gruppi informali e giovani che vogliono organizzare eventi e iniziative in città. È nata la “Guida non esaustiva all’organizzazione di eventi” realizzata da Progetto Giovani Valdagno insieme ai diversi uffici comunali competenti. Il manuale, disponibile esclusivamente in versione web per assicurare sostenibilità e facilità di aggiornamento, è stato presentato dall’assessora alle Politiche Giovanili Ester Peruffo insieme agli operatori di Progetto Giovani a una folta rappresentanza delle realtà associative e dei gruppi giovanili attivi a Valdagno, tra cui Valle-Y, Croce Rossa Valdagno, Copa d’Oro, CAI Valdagno, Artifici, Voci in Affitto, Teste Mobili, Scout Valdagno 2, I6W9, Scout Valdagno 4, Le Guide Piccole Dolomiti.

“Favorire concretamente la partecipazione attiva dei giovani e aiutarli a essere protagonisti, con le loro idee e iniziative, è uno degli obiettivi che più ci stanno a cuore – sottolinea l’assessora Ester Peruffo -.

In città ci sono già tante esperienze positive e una grande voglia di fare da parte di gruppi e associazioni. Anche attraverso questa guida vogliamo mettere disposizione degli strumenti operativi che possano essere di sostegno a chi si impegna per proporre eventi per la comunità e rendere più viva la nostra città.

Da parte di Progetto Giovani, il servizio del Comune che si occupa di politiche giovanili, c’è poi la massima disponibilità a sostenere e accompagnare chi vuole lanciare progetti e attività”.

La “Guida non esaustiva all’organizzazione di eventi”

è infatti pensata per tutti coloro che desiderano organizzare un evento o una manifestazione in aree e spazi pubblici della città. Senza la pretesa di esaustività data la complessità della materia trattata, l’opuscolo vuole essere uno strumento di facile consultazione, utile per orientarsi fra le procedure e gli adempimenti burocratici necessari in fase di organizzazione e gestione dell’evento.

Le autorizzazioni, le procedure e i permessi, gli spazi e le attrezzature necessarie e disponibili, ma anche il budget a disposizione, la rete dei contatti utili per l’organizzazione e la gestione dell’evento, le strategie di promozione e comunicazione. Una particolare attenzione è inoltre rivolta alla sostenibilità con un focus su come organizzare un evento “green”.

La presentazione della guida è stata anche l’occasione per iniziare ad immaginare nuove collaborazioni e punti di incontro tra associazioni e Comune con l’obiettivo di assicurare collaborazione, facilità di comunicazione e sostegno reciproco.

Uno degli obiettivi futuri è riuscire a proporre azioni nate da esperienze e obiettivi condivisi e realizzati con la collaborazione di tutti: non da ultimi il servizio comunale Progetto Giovani e gli uffici competenti, a disposizione dei cittadini e delle realtà associative per supportare nella costruzione e realizzazione di eventi, manifestazioni ed iniziative.

La guida è pubblicata sul sito di Progetto Giovani Valdagno: http://www.progettogiovanivaldagno.it/progetto-giovani/notizie/guida-non-esaustiva-allorganizzazione-di-eventi

Fonte Vincenzo Grandi Comune di Valdagno – Ufficio stampa