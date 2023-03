Valdagno, Castelgomberto e Arzignano: insieme per il benessere dei giovani

Al via il progetto “Giovani+ Più attivi, più ascoltati, più protagonisti”: primo passo l’attivazione di uno sportello di sostegno psicologico nei tre comuni – Valdagno, Castelgomberto e Arzignano: insieme per il benessere dei giovani

Il benessere dei giovani è al centro degli obiettivi del nuovo finanziamento regionale ottenuto dai Comuni di Valdagno, Castelgomberto e Arzignano con i Piani di intervento in materia di politiche giovanili.

Grazie a un investimento totale di 67.000 euro –

derivante dalle DGR 1549 e 1550 del 11 novembre 2021 che hanno finanziato i tre Comuni con circa 54mila euro a fronte di un cofinanziamento, da parte delle tre amministrazioni, di 13.500 euro -, i tre Comuni interessati, con Valdagno Capofila di progetto e Cooperativa Sociale Studio Progetto partner attuatore, potranno mettere in atto una serie di azioni dedicate alla prevenzione del disagio giovanile lavorando direttamente con i giovani sul territorio, nelle scuole secondarie di primo e secondo grado e in collaborazione con enti, associazioni e realtà che si occupano di minori e giovani tra gli 11 e i 29 anni, destinatari diretti delle azioni finanziate dai due progetti co-finanziati dalle DGR.

Ad occuparsi dei due progetti sarà un’unica equipe di educatori, operatori giovanili e psicologi che lavorerà nei tre territori, per tutto il 2023 sotto un titolo unico che accomuna tutte le azioni: “Giovani +Più attivi, più ascoltati, più protagonisti”.

Già da questo mese il progetto attiverà lo sportello di sostegno psicologico

nei tre comuni. Il servizio sarà gratuito e dedicato all’intero target delle due DGR: ragazze e ragazzi di età compresa tra gli 11 e i 29 anni.

“Già con il progetto Le regole del Gioco, finanziato con due DGR precedenti , eravamo riusciti a coinvolgere un buon numero di ragazze e ragazzi sottolinea l’assessora alle politiche giovanili del Comune di Valdagno Ester Peruffo -. Partendo da queste basi, l’obiettivo è ora portare avanti quanto iniziato.

Mettere in atto azioni di rete permette di essere più incisivi e di entrare in contatto con un numero di giovani maggiore su un territorio più ampio. In particolare, abbiamo scelto di riproporre lo sportello di sostegno psicologico gratuito già attivato nei primi mesi del 2022 grazie ai fondi Covid governativi, perché a maggior ragione dopo la pandemia l’attenzione alla salute e al benessere mentale è uno dei cardini della nostra azione“.

“Da sempre la nostra amministrazione crede nell’importanza di offrire ai giovani occasioni di crescita culturale e personale – aggiunge l’assessore Giovanni Fracasso del Comune di Arzignano -. Grazie al cofinanziamento della Regione Veneto anche quest’anno possiamo lavorare per favorire il benessere delle nuove generazioni, sostenendo i giovani a scuola, nei loro luoghi di ritrovo e attraverso un servizio di sostegno psicologico gratuito.”

“È importante offrire ai giovani non solo strutture sportive o associative che aiutino la loro formazione, ma anche intervenire in modo attivo sul problema del disagio giovanile – conclude l‘assessore al Sociale del Comune di Castelgomberto, Davide Schiavo –. Lo sportello psicologico gratuito è uno strumento utile e fondamentale perché permetterà di affrontare le cause di disagio giovanile tramite il confronto e il sostegno”.

I due progetti, in dettaglio:

PROGETTO CAPACITTÀ

Finanziato dalla DGR n. 1549 del 11 novembre 2021, “Reti Territoriali per i Giovani Veneti – RE.TE. GIO-VE”, si rivolge ai giovani tra i 15 e i 29 anni residenti nei Comuni di Valdagno, Arzignano e Castelgomberto con l’obiettivo di prevenire il disagio e promuovere il benessere, mettendo in campo interventi mirati e strumenti concreti.

Il progetto prevede:

– L’attivazione di uno sportello di sostegno psicologico gratuito nei territori dei tre comuni coinvolti a partire dai primi di marzo;

– La realizzazione di laboratori e momenti formativi per favorire, nei ragazzi, la conoscenza di sé ed aumentare le proprie capacità progettuali e imprenditive;

– L’avvio di un percorso di formazione dedicato ad animatori giovanili, con corsi per operatori giovanili, educatori ed animatori naturali, pensato con l’obiettivo non solo di formare chi lavora con i giovani, ma anche di favorire il lavoro di rete e le opportunità.

PROGETTO TEEN BUILDING

Finanziato dalla DGR n. 1550 del 11 novembre 2021 “Giovani in Loco – GiL” – si rivolge a ragazzi e i giovani della fascia di età 11-18 anni con l’obiettivo di favorire il benessere psicosociale di adolescenti e giovani e contrastare le problematiche del disagio giovanile, anche conseguente alla pandemia, attraverso l’offerta di spazi dedicati di riferimento e d’incontro. Le azioni di questo progetto si svolgeranno nei Comuni di Valdagno, Castelgomberto e Arzignano.

Il progetto prevede:

– La mappatura, pulizia e riqualificazione degli spazi di aggregazione utilizzati e segnalati dai ragazzi, con il loro coinvolgimento diretto.

– Attività di educativa di strada per conoscere e coinvolgere i giovani cittadini in iniziative ed eventi co progettati e rivolti alla cittadinanza.

– Attivazione di percorsi di consapevolezza nelle scuole medie e superiori dei comuni di Arzignano, Castelgomberto e Valdagno, su tematiche quali intelligenza emotiva, bullismo, social network, relazioni ed emozioni, dipendenze, ansia, ecc.

Per informazioni e appuntamenti:

per i comuni di Valdagno e Castelgomberto: Dott.ssa Claudia Donadello: tel 340.4237510

per il comune di Arzignano: Dott.ssa Alice Dalla Barba: tel 347.4911288

Per informazioni sul progetto Giovani+: Sergio Urso: 320.1934490

