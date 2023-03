Valdagno: bar al parco “La Favorita”, avviso per manifestazioni di interesse per la concessione

Scadono martedì 28 marzo i termini per la presentazione delle manifestazioni d’interesse per la concessione del bar al parco “La Favorita” – Valdagno: bar al parco “La Favorita”, avviso per manifestazioni di interesse per la concessione

L’avviso è stato pubblicato sul sito del Comune di Valdagno e riguarda i locali adibiti a pubblico esercizio situati all’ingresso dell’area verde, lungo via Duca d’Aosta.

Gli interessati che presenteranno domanda saranno invitati a una successiva procedura selettiva.

La concessione del pubblico esercizio,

comprensivo dei locali e dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, avrà una durata di tre anni su base stagionale nel periodo dal primo maggio al 30 settembre, con possibilità di anticipare l’apertura già dal primo di aprile e di posticipare la chiusura fino al 31 ottobre.

I locali sono costituiti al piano terra dal locale bar, servizio igienico e disbrigo, al piano primo da una zona preparazione alimenti e al piano interrato da magazzino, servizio igienico, spogliatoio e disbrigo, per una superficie utile netta complessiva di circa 80 metri quadrati.

A questi si aggiunge l’area esterna pavimentata con tavolini e ombrelloni sia all’interno del parco sia all’esterno per una superficie di circa 100 metri quadrati. Il canone a base d’asta è di 2.500 euro a stagione di cinque mesi, corrispondente a un canone mensile di euro 500. In sede di gara saranno richieste offerte in aumento sul prezzo.

Valdagno: bar al parco – Obiettivo della concessione

è quello di ampliare e valorizzare i servizi nell’area in modo da favorire l’utilizzo e la frequentazione del parco, tenendo conto che tale area rappresenta un punto di incontro frequentato in particolare da famiglie, bambini e ragazzi.

Per questo, viene richiesta la presentazione di un progetto di gestione, che può includere a solo titolo esemplificativo programmi di iniziative, servizi aggiuntivi e migliorie nell’attività di esercizio pubblico, oltre a un eventuale sviluppo dell’arredo del parco previa approvazione del progetto da parte del Comune.

La procedura di selezione avverrà tramite invito a coloro che avranno aderito alla manifestazione di interesse e che risulteranno in possesso dei requisiti previsti dall’avviso.

L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economica e della proposta di gestione.

La manifestazione di interesse dovrà pervenire esclusivamente tramite PEC all’indirizzo comune.valdagno@legalmail.it, entro il 28 marzo secondo le modalità previste dall’avviso pubblicato sul sito del Comune.

Vincenzo Grandi Comune di Valdagno – Ufficio stampa