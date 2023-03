Valdagno: al via i lavori all’ala nord della scuola Manzoni

L’intervento alla scuola Manzoni migliorerà l’antisismica nell’area nord dell’edificio. Un progetto da 2 milioni e mezzo di euro, coperti per circa un milione dal PNRR

Una scuola sempre più sicura e moderna.

Hanno preso il via in questi giorni i lavori del progetto di miglioramento sismico della scuola Manzoni. L’intervento, che interessa l’ala nord dell’edificio occupato dalla secondaria di primo grado “Ita Marzotto Garbin”, prevede un investimento di 2.470.000 euro finanziato per circa un milione di euro con i fondi del PNRR. Per garantire la massima sicurezza e la continuità didattica in spazi adeguati è stato organizzato lo spostamento di alcune classi nelle aule nell’oratorio di via Barbieri, grazie a una convenzione con la Parrocchia di San Gaetano.

“In questi anni – sottolinea il sindaco Giancarlo Acerbi –

abbiamo investito molto sulle scuole, con interventi che avevano tutti un unico obiettivo: garantire spazi di qualità, sicuri e moderni a chi li frequenta. Un impegno non sempre facile vista anche la complessità di intervenire su edifici storici come appunto la Manzoni. Con questo progetto facciamo quindi un nuovo passo avanti, grazie a quello che è a tutti gli effetti un investimento per il futuro”.

Il progetto di miglioramento sismico riguarderà tutti i piani dell’ala nord dello stabile, in linea con le soluzioni realizzate una decina di anni fa nella parte ovest: l’intervento garantirà all’edificio di raggiungere un indice minimo di rischio sismico pari a 0,84. In particolare, verrà realizzato un complesso sistema di elementi verticali (setti) sismo-resistenti in calcestruzzo armato che procederanno con continuità dal seminterrato fino al tetto, ancorandosi al terreno con nuove platee di fondazione e micropali di 16 metri. Su questi verranno scaricate le eventuali forze sismiche mediante i solai dei piani che vengono rinforzati e irrigiditi con una serie di profili metallici. Il progetto prevede anche il rifacimento dei blocchi di servizi igienici e la realizzazione di nuovi controsoffitti che garantiranno un migliore isolamento termico e acustico.

“Un intervento importante che mette al centro la sicurezza di chi frequenta la scuola oggi e di chi la frequenterà domani – sottolinea l’assessore all’istruzione Anna Tessaro -.

In questi mesi abbiamo mantenuto un dialogo costante con l’istituto e la parrocchia che si è resa disponibile all’affitto delle sale. Insieme, abbiamo individuato una soluzione che permette di svolgere i lavori senza che ci siano interruzioni delle attività didattiche, garantendo ad alunni e alunne e alle loro famiglie spazi adeguati, sicuri e vicini alla scuola. Sappiamo che per alcune classi sarà un periodo ‘particolare’, ma non c’erano alternative allo spostamento vista la complessità dell’intervento. Come fatto finora, continueremo a garantire la massima disponibilità alla scuola e ai genitori per qualsiasi problematica dovesse presentarsi”.

Fonte: Comune di Valdagno