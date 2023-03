ULSS 8 Berica: aggressione a operatore del Pronto Soccorso di Vicenza

In merito all’aggressione avvenuta questa mattina nei confronti di un’operatrice sanitaria del Pronto Soccorso di Vicenza, il Direttore Generale dell’ULSS 8 Berica Maria Giuseppina Bonavina esprime la vicinanza di tutta l’Azienda all’infermiera e all’addetto alla vigilanza coinvolti e ringrazia le Forze dell’Ordine per il tempestivo intervento: «È sconcertante dover commentare un nuovo episodio di aggressione ad un operatore sanitario dopo i fatti di pochi giorni fa, anche se ritengo che si possa parlare di casualità, non essendoci alcun collegamento tra i due eventi.

Desidero innanzitutto manifestare la solidarietà di tutta la Direzione all’infermiera e all’addetto alla vigilanza coinvolti e ringrazio le Forze dell’Ordine per la prontezza con cui sono intervenute per bloccare l’autore di un gesto causato con ogni probabilità dallo stato di alterazione, ma questa naturalmente non può essere considerata in nessun modo una qualche forma di giustificazione. Il supporto immediato da parte delle Forze dell’Ordine ha consentito di riportare rapidamente la situazione sotto controllo, a conferma anche dell’efficacia delle rafforzate misure di sicurezza introdotte nei nostri ospedali condivise anche con la Prefettura».

Fonte: Ufficio Stampa Azienda ULSS 8 Berica