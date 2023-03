Quorum raggiunto in tutti e sei i Quartieri – Thiene: rinnovo dei Comitati di Quartiere

Dopo le votazioni nei sei Quartieri di Thiene andati alle urne lo scorso week end per il rinnovo dei Direttivi, c’è soddisfazione per il risultato che vede raggiunto in tutti e sei il quorum necessario alla validità delle operazioni di voto.

Si ricorda che il quorum, in base allo Statuto, era del 5% dei residenti aventi diritto di voto, con un numero minimo di votanti che è per i Quartieri di Ca’ Pajella e Cappuccini di 170 votanti ciascuno, per il Centro di 150 votanti, per la Conca di 200 e per Rozzampia e Santo Lampertico di 60 votanti ciascuno.

«Si tratta di un ottimo risultato che non va dato per scontato – commenta il Sindaco, Giampi Michelusi – Il voto esprime partecipazione, senso di responsabilità, volontà di contribuire alla vita amministrativa. Credo che sia un eccellente punto di partenza per iniziare un percorso di collaborazione».

Dichiara il consigliere delegato Alberto Vecelli: «Ringrazio i Comitati uscenti per il lavoro organizzativo svolto, tutti coloro che hanno collaborato con la diffusione dei volantini, i componenti dei seggi e il personale comunale di riferimento.

In particolare, desidero esprimere la riconoscenza dell’Amministrazione Comunale ai 79 candidati, a chi è stato eletto e anche a chi, non eletto, resta comunque a disposizione per eventuali possibili sostituzioni nel corso del mandato. Le operazioni elettorali hanno coinvolto oltre 1300 persone».

Il prossimo step è, ora, la nomina dei Presidenti.

«Lunedì – spiega Vecelli – sono stati proclamati gli eletti, in tutto 72 candidati, 5 per il comitato Cà Pajella, 12 per i Cappuccini, 15 per il Centro, 15 per la Conca, 11 per Rozzampia, 14 per Santo-Lampertico.

In base allo Statuto, ora, il Consigliere anziano di ciascun quartiere, cioè colui che ha ricevuto il maggior numero di preferenze, convocherà entro il termine di venti giorni dalla proclamazione degli eletti il Direttivo che deve riunirsi entro dieci giorni dalla convocazione.

Il Direttivo eleggerà quindi il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere nella seduta di insediamento, entro e non oltre i trenta giorni decorrenti dal giorno delle votazioni».

I Consigli di Quartiere sono associazioni autonome, si fondano sull’attività resa volontariamente dai cittadini ed operano nel rispetto della normativa di riferimento per gli Enti Locali, dello Statuto Comunale e dello Statuto dedicato che ne disciplina il funzionamento.

Sono organi del Comitato di Quartiere il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere, che durano in carica 3 anni e comunque fino al rinnovo, e l’Assemblea dei Residenti del Quartiere.

L’obiettivo dei Comitati

è promuovere e favorire la partecipazione dei cittadini alla vita della comunità locale attraverso l’approfondimento dei problemi del quartiere, il confronto con l’Amministrazione Comunale e la promozione di iniziative e proposte per migliorare la qualità di vita nei quartieri.

I Comitati sono anche presenti con un loro rappresentante all’interno della Commissione Viabilità e Sicurezza istituita dal Consiglio Comunale a fine 2012 con funzione consultiva e propositiva circa le problematiche relative alla viabilità e sicurezza cittadine, con particolare riguardo alle fasce deboli.

I nomi degli eletti sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune nella sezione dedicata.

Fonte Dr.ssa Rosella Guglielmi Città di Thiene – Ufficio Stampa

www.comune.thiene.vi.it