Incontro con la Danza: torna al Teatro Comunale l’importante appuntamento thienese con le scuole di Danza – Thiene: Festival “Incontro con la danza” al Teatro Comunale

Torna, e festeggia la 22^ edizione, il Festival Incontro con la Danza, l’atteso ed amato appuntamento organizzato dall’Amministrazione Comunale con la collaborazione artistica di Giulia Chiesi.

Quattordici scuole di danza, provenienti dalle province di Vicenza, Padova e Venezia, si esibiranno sul palcoscenico thienese nella serata di sabato 1° aprile 2023 alle 20.45 e nel pomeriggio di domenica 2 aprile 2023 alle 17.45.

Un week end emozionante, quello con il Festival, tutto dedicato all’arte coreutica e che negli anni si è affermato come uno dei più significativi eventi regionali, seguito da un vasto ed interessato pubblico.

Commenta l’Assessore alla Cultura, Ludovica Sartore:

«Siamo orgogliosi e lieti di poter ospitare nel nostro teatro anche realtà provenienti da altre province venete che si danno appuntamento proprio a Thiene. È un evento che permette ai giovani di esprimere il loro talento e di confrontarsi per crescere artisticamente. Incontro con la Danza è un’opportunità importante per esibirsi in un contesto prestigioso e per essere stimolati a continuare ad impegnarsi in una disciplina artistica che richiede dedizione, sacrificio e passione, ma in cambio offre straordinarie emozioni a chi la pratica e a chi la ammira da semplice spettatore».

«È per me un onore – spiega Giulia Chiesi – organizzare anche quest’anno, in collaborazione con l’Ufficio Cultura, queste due serate all’insegna della danza di qualità. Dopo la grande partecipazione della scorsa edizione e il sold-out registrato per entrambe le serate, cercheremo di offrire nuovamente due spettacoli vari e dinamici.

Vedremo oltre trecentocinquanta giovani danzatori avvicendarsi sul palco del Teatro Comunale per esibirsi in quasi 50 coreografie differenti.

Sarà interessante l’alternarsi dei vari stili di danza e il modo in cui ogni scuola e ogni insegnante li interpretano, intrecciandosi tra di loro e creando due spettacoli differenti e di alto livello.

È bello poter dare la possibilità a tutti questi allievi,

dai piccolini di 5 anni fino agli adulti, di potersi mettere alla prova e confrontarsi con altre scuole di danza del territorio per mettersi in gioco con altri giovani danzatori e colleghi, che potrebbero, magari, essere più bravi di noi.

Diventa così un momento di stimolo, di voglia di fare sempre meglio e di continuare a studiare con maggiore impegno per essere all’altezza di affrontare poi momenti di confronto costruttivo come questo».

Parteciperanno

Studio Danza Thiene ASD di Thiene,

Ma.Ma. Cooperativa ASD di Zugliano,

Smove Hip Hop School di Thiene,

Spazio CUCA SSD di Sovizzo,

Stage Door di Schio,

Evoluzione Danza di Villaverla,

Danzaè di Breganze,

ASD Scarpette Rosse di Rubano,

Danse Atelier di Lonigo,

Percorso Danza ASD di Isola Vicentina,

Centro Arte Danza Lucy Briaschi di Thiene,

Centro Danza Hip Hop di Thiene,

Dreaming Dance di Mestre,

ViviDiDanza di Zané.

Presenta la serata Giampiero Pozza.

Per informazioni e biglietti: Servizio Promozione Eventi Culturali: 0445- 804.745

Fonte Dr.ssa Rosella Guglielmi Città di Thiene – Ufficio Stampa

www.comune.thiene.vi.it