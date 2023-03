Thiene, Danza per la Danza: evento e progetto per andare oltre gli stereotipi

Evento benefico è a sostegno del Progetto Movimento Creativo per i ragazzi con disabilità

Danza per la danza è lo spettacolo di beneficenza che sarà portato in scena al Teatro Comunale da Backstage Centro Formazione Danza, Corpo di Ballo di Francesca Prandina e Laura Quadrelli, sabato 18 marzo 2023 alle ore 21.00 in un evento promosso da Inner Wheel Club Schio Thiene e Rotary Club Schio Thiene con il patrocinio della Città di Thiene.

Lo spettacolo sostiene il Progetto Movimento Creativo.

Progetto di promozione dell’attività motoria preventiva ed adattata promosso da Emma Mariutto. Laureata in Scienze motorie ed attualmente iscritta al corso di laurea Magistrale in “Scienze e Tecniche dell’attività motoria preventiva ed adattata”, rivolto a tutti i ragazzi con disabilità e organizzato assieme ad ArteDanza Lucy Briaschi.

L’assessora alle Politiche Sociali, Savio

«Sono rimasta affascinata dal Progetto Movimento Creativo che vuole avvicinare il mondo della disabilità alla danza. Superando barriere e stereotipi – dichiara l’assessora alle Politiche Sociali, Anna Maria Savio -. La danza parla un linguaggio universale e, come tale, dovrebbe essere accessibile a tutti. Racchiude grandi potenzialità e valore. Permette di esprimere la propria personalità e di affermare la propria identità in relazione allo spazio e agli altri, facilitando l’autostima e la socialità, con risvolti terapeutici. Ringrazio chi sta lavorando al Progetto e, soprattutto, l’Inner Wheel Club Schio Thiene e Rotary Club Schio Thiene che, con squisita sensibilità e grande generosità, ancora una volta rispondono alle richieste di sostegno per portare incoraggiamento e un contributo concreto laddove c’è bisogno di solidarietà e promozione».

Spiega la presidente dell’Inner Wheel Club Schio Thiene, Carla Prandina:

«Il Club, di cui quest’anno sono Presidente, opera nel territorio ormai da 15 anni e svolge la sua attività particolarmente in ambito sociale. La stretta collaborazione con i Comuni di Thiene e di Schio ci permette di raccogliere le esigenze del momento e di intervenire quindi secondo le nostre possibilità. Numerose sono le iniziative di raccolta fondi, utili a poter concretizzare l’azione di noi Socie in progetti concreti e che sentiamo vicini alla nostra sensibilità. Diamo sostegno principalmente alle donne, ma senza lasciare indietro anziani, bambini e ragazzi in difficoltà. È proprio a questi ultimi che si rivolge questa iniziativa di raccolta fondi, che abbiamo voluto intraprendere insieme al Rotary Club di Schio Thiene a cui ci lega un lungo sodalizio costruttivo e fattivo.

Insieme, spinti dagli stessi valori, abbiamo subito fatto nostra la proposta dell’Assessore al Sociale del Comune di Thiene Anna Maria Savio di organizzare un evento benefico a favore del progetto Movimento Creativo, rivolto a ragazzi disabili dai 12 ai 20 anni. Siamo fiduciosi che lo spettacolo di danza, che si terrà sabato 18 marzo, al teatro Comunale di Thiene, porti molte persone sensibili a godersi lo spettacolo e, nel contempo, a permetterci di raggiungere l’obiettivo prefissato»

«Accogliamo appieno l’iniziativa

– è il commento del Presidente del Rotary Club Schio Thiene, Robertino Cappozzo – che ha come finalità quella di essere vicino a chi è in difficoltà, ai ragazzi e alle loro famiglie. Lo facciamo in quella modalità di collaborazione e di sinergia sul territorio che da sempre distingue il Rotary».

L’obiettivo del progetto

Il Progetto Movimento creativo si pone come principale obiettivo quello di sviluppare approcci inclusivi alla danza attraverso la creazione di nuovi programmi, fruibili a tutti i ragazzi che lo desiderano, e approfondendo la dimensione sociale della danza. Nel corso delle attività proposte i ragazzi possono acquisire maggiore flessibilità, forza, mobilità articolare e coordinazione, necessarie alla prevenzione di eventuali infortuni, possono sviluppare più consapevolezza e sicurezza, utilizzando la danza come libera espressione corporea e crescere in relazioni sociali.

L’evento Danza per la danza gode del sostegno di SOGEA s.r.l., ROSA s.a.s., Munari Giocattoli e Casalinghi, Prandina, Gonzato Group.

Prevendita biglietti presso Magazzini Munari, via Europa, 34 a Thiene, tel. 0445/361.574-364.125.

Il costo del biglietto unico di ingresso è di euro 10,00.

Fonte: Comune di Thiene