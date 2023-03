Thiene: aperte le iscrizioni JUNIORcamp 2023 per i giovani strumentisti

JUNIORcamp 2023: una settimana di musica, laboratori e divertimento immersi nella natura

JUNIORchestra, realtà dell’Istituto Musicale Veneto Città di Thiene, propone l’iniziativa estiva JUNIORCamp 2023. Una proposta dedicata a giovani strumentisti dagli 11 ai 14 anni di Camp Musicale dal 9 al 15 Luglio 2023 nella casa vacanze “La Pineta” di Cesuna sull’altopiano di Asiago.

«Si tratta di una sette giorni tra musica e natura che permetterà ai ragazzi di vivere una meravigliosa esperienza di formazione e divertimento – dichiara l’assessora Anna Maria Savio -. Ringrazio gli organizzatori per questa stimolante opportunità di crescita e formazione offerta ai giovani. Saranno giorni di divertimento e di condivisione in cui i ragazzi potranno avere un approccio approfondito e ancora più emozionante con il mondo della musica d’insieme».

Il Camp potrà ospitare fino a 38 ragazzi.

Durante questa settimana ai partecipanti verranno proposte prove d’orchestra, ma anche escursioni, giochi e laboratori interattivi musicali proposti dal docente Andrea Navarin. Il Camp si concluderà il 15 luglio con un concerto all’aperto.

Inoltre, a tutti i ragazzi saranno consegnati a conclusione dell’esperienza un attestato di frequenza e una T-Shirt JUNIORCamp.

Gli organizzatori, i docenti Elisabetta Cuman e Andrea Cerato, saranno affiancati da personale di staff per l’animazione e per assicurare il soggiorno completo dei ragazzi, comprensivo dei pasti.

«È con immenso orgoglio – commentano gli organizzatori, i docenti Elisabetta Cuman ed Andrea Cerato – che presentiamo la seconda edizione di JUNIORcamp. Ci auguriamo diventi un punto di riferimento per le estati in musica dei ragazzi di Thiene e del territorio. Un particolare grazie al dirigente dell’I.C. Thiene e ai docenti dell’indirizzo musicale per aver accolto e supportato ancora una volta le nostre proposte».

Il Camp ha, inoltre, il sostegno dell’Istituto Comprensivo di Thiene.

Il progetto, infatti, è nato inizialmente per venire incontro anche alle esigenze specifiche dei ragazzi che frequentano le scuole secondarie di primo grado ad indirizzo musicale, come le medie “Bassani”. In particolare con l’Istituto Comprensivo di Thiene è stato firmato una convenzione che prevede una collaborazione divulgativa, comunicativa nonché di natura economica a supporto delle varie attività del Camp.

«Per il terzo anno consecutivo stiamo collaborando con JUNIORchestra – spiega il dirigente dell’Istituto Comprensivo di Thiene, Francesco Crivellaro – e siamo molto soddisfatti della bontà dell’iniziativa. I ragazzi hanno la possibilità di venire a contatto con altre realtà orchestrali, di affinare il proprio apprendimento strumentistico e di collaborare nella proposta di eventi musicali aperti al pubblico».

«JUNIORcamp – dichiara Riccardo Brazzale, direttore dell’Istituto Musicale Veneto Città di Thiene – è un’iniziativa interessante per i ragazzi che incontrano, oltre alla musica classica, anche quella moderna. È importante la sinergia con l’Istituto Comprensivo di Thiene creata anche attraverso questo coinvolgente progetto».

C’è tempo fino al 15 aprile per iscriversi.

Per info, costi e iscrizioni è possibile contattare il numero telefonico 340-1484780 o scrivere alla casella mail: juniorchestra.thiene@gmail.com

Fonte: Comune di Thiene