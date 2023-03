Thiene: Alice Basso presenta il suo romanzo “Una stella senza luce”

Lunedì 20 marzo 2023 alle ore 20.30, nella Sala riunioni di Palazzo Cornaggia, Alice Basso presenta il suo romanzo Una stella senza luce.

Dialoga con l’autrice Daniela Innocenti (Traduttrice editoriale – Gruppo di lettura I delitti del lunedì).

Ambientato nella Torino degli anni Trenta, Una stella senza luce è il terzo romanzo del ciclo che ha per protagonista Anita Bo, esuberante dattilografa della redazione di «Saturnalia», rivista di gialli dove pubblica, assieme al suo capo Sebastiano Satta Ascona, una serie di racconti che attingono ai fatti di cronaca, utilizzando uno pseudonimo che permette loro di eludere la censura fascista.

Al centro di questo romanzo c’è l’affascinante mondo del cinema. Leo Luminari, il più grande regista italiano, vuole portare sul grande schermo uno dei racconti gialli pubblicati su «Saturnalia».

L’entusiasmo di Anita, però, dura solo pochi giorni, finché il corpo senza vita del regista viene ritrovato in una camera d’albergo. Con lui, tramonta il sogno di conoscere i segreti del mondo del cinema. Ma c’è anche qualcosa che inizia in quell’esatto istante, qualcosa di molto pericoloso per Anita. Perché dietro la morte di Luminari potrebbe nascondersi la lunga mano della censura di regime. Non rimane altro che indagare, tra amicizie e dissapori che uniscono e dividono vecchi divi, stelle che, dopo tanti anni lontano dai riflettori, hanno perso la luce.

L’evento è inserito all’interno della rassegna letteraria Delitti tra le pagine

ed è il secondo di tre incontri con l’autore a cura dell’Associazione Ricostruendo, in collaborazione con il Comune di Thiene, la Biblioteca Civica Di Thiene e il Gruppo di lettura I delitti del lunedì, nuovo e numeroso gruppo nato a maggio del 2022 che si ritrova in Biblioteca ogni primo lunedì del mese e le cui letture spaziano dal genere giallo al noir, fino al thriller.

Alice Basso è nata a Milano e vive in provincia di Torino. Debutta come scrittrice nel 2015 dopo avere lavorato per anni con diverse case editrici come redattrice, traduttrice dall’inglese e valutatrice di proposte editoriali.

Col suo primo romanzo ha creato il personaggio di Vani Sarca, una ghostwriter appassionata di gialli che si trova sovente a collaborare in alcune indagini di polizia, protagonista di un fortunato ciclo composto da cinque romanzi e due racconti.

Nel 2020 con Il morso della vipera ha invece inaugurato un nuovo ciclo di romanzi a sfondo storico, con una nuova protagonista femminile, Anita Bo.

Ingresso libero

