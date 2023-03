Thiene: 25 e 26 marzo si vota per il rinnovo dei Comitati di Quartiere

Sabato 25 e domenica 26 marzo 2023 si vota per il rinnovo dei Direttivi dei Quartieri di Ca’ Pajella, Cappuccini, Centro, Conca, Rozzampia e Santo Lampertico.

Gli obiettivi, le finalità e il funzionamento dei Comitati di Quartiere sono disciplinati dallo Statuto dei Comitati di Quartiere.

Secondo lo Statuto per votare sono necessari l’età minima 16 anni, per cui occorre presentarsi al seggio muniti di documento di riconoscimento valido, ed essere residente o operante nel quartiere, ossia titolari o soci di attività imprenditoriali, professionali ed economiche con sede nel quartiere e coloro che svolgono attività a titolo di volontariato in modo continuativo da almeno un anno, nel qual caso la certificazione dell’attività di volontariato e la sua continuità dovrà essere a cura del responsabile dell’ente dove viene svolta. Limitatamente al Quartiere Centro, la qualifica di Operante è estesa anche ai Dipendenti delle attività economiche ivi presenti.

DOVE E QUANDO SI VOTA

Per il Quartiere di Cà Pajella il seggio è nell’atrio della chiesa di S. Sebastiano e si vota sabato dalle 17.00 alle 19.30 e domenica dalle 9.00 alle 13.00.

Ai Cappuccini si vota nei locali del Patronato della parrocchia Santuario Madonna dell’Olmo sabato dalle 17.00 alle 19.30 e domenica dalle 8.00 alle 12.30. Negli stessi orari votano anche in CONCA dove si vota al bar del Patronato Robur della Parrocchia di Maria Ausiliatrice

Per il Centro i seggi sono aperti nella Sede delle Opere Parrocchiali di via San Francesco sabato dalle 16.00 alle 19.30 e domenica dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 19.00.

A Rozzampia il Patronato della chiesa di S. Maria della Neve è aperto per le operazioni di voto domenica dalle 8.00 alle 13.00.

Per il quartiere di SANTO – LAMPERTICO gli appuntamenti, per chi vorrà esprimere la propria preferenza alle urne ubicate al Centro Parrocchiale “Don Cesare”, sono sabato dalle 17.00 alle 20.00 e domenica dalle 8.00 alle 12.00

COME SI VOTA

La votazione si svolge in forma segreta ed è possibile esprimere una, due o tre preferenze. Nel caso vengano indicate tre preferenze, deve essere garantita in questo caso la rappresentanza di genere; in caso contrario viene eliminata la terza preferenza indicata.

IL QUORUM DA RAGGIUNGERE

Le votazioni saranno valide con il raggiungimento del quorum fissato per ogni quartiere dallo Statuto. Il Quorum è dato dal 5% dei residenti aventi diritto di voto, con almeno il numero minimo di votanti come segue. Quindi per i Quartieri di Ca’ Pajella e Cappuccini il quorum da raggiungere è di 170 votanti ciascuno, per il Centro è di 150 votanti, per la Conca è di 200 votanti e per Rozzampia e Santo Lampertico di 60 votanti ciascuno.

Fonte: Comune di Thiene