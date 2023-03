Due eventi a livello mondiale anche a Vicenza – Testimoni di Geova: “Possiamo affrontare il futuro con fiducia!”

Le tensioni economiche, i conflitti nazionali e i disordini sociali indicano che la fiducia nel futuro è ai minimi storici. Anche in Italia i dati Istat segnalano che la fiducia delle persone è al livello più basso dal 2013.

Per questo motivo i 3.500 Testimoni di Geova di Vicenza,

insieme agli oltre 260.000 Testimoni in Italia, organizzano nella prima settimana di aprile un programma speciale con due eventi che si terranno a livello mondiale.

Il primo appuntamento sarà nel fine settimana del 1° e 2 aprile. Si tratta di un discorso di 30 minuti dal tema “Possiamo affrontare il futuro con fiducia!”, che sarà tenuto nelle Sale del Regno della zona, i luoghi di culto dei Testimoni di Geova.

La sera di martedì 4 aprile 2023 presso le sedi che riportiamo in calce si celebrerà l’annuale Commemorazione della morte di Gesù Cristo, corrispondente al 14° giorno del mese lunare di nisan del calendario ebraico, lo stesso giorno in cui Gesù morì nell’anno 33.

Fu Gesù stesso, infatti, a comandare di commemorare la sua morte, quando disse: “Continuate a far questo in mio ricordo” (Luca 22:19). L’anno scorso hanno partecipato a questo evento circa 20 milioni di persone nel mondo e oltre 426.000 in Italia.

“Ricordare con la Commemorazione il valore del sacrificio di Gesù Cristo è il modo migliore per guardare al futuro con speranza, soprattutto in un momento drammatico come questo. Le sfide che dobbiamo affrontare possono sembrare schiaccianti, ha dichiarato Michele Ferrante, portavoce dei Testimoni di Geova, “ma la Bibbia ci offre una potente speranza che può aiutarci proprio ora per affrontare il futuro con fiducia”.

La partecipazione al discorso speciale e alla Commemorazione è aperta a tutti, e non si fanno collette.

I dettagli su quando e dove si terranno questi eventi a livello locale sono disponibili su JW.ORG, il sito ufficiale dei Testimoni di Geova.

Alcune delle sedi nelle quali si terrà la Commemorazione della morte di Gesù nella lingua italiana:

Sala del Regno dei Testimoni di Geova in via Natale Palli, 14 Vicenza ore 19:30

Sala del Regno dei Testimoni di Geova in via Zamenhof, 686 Vicenza ore 21:00

Sala del Regno dei Testimoni di Geova in via Raffaello, 2 Schio (VI) ore 19:30

Sala convegni Alfa Hotel in via Dell’ Oreficeria, 50 Vicenza ore 20:45

Sala convegni Hotel Viest in via Umberto Scarpelli, 41 Vicenza ore 19:30 e 21:00

Centro Meeting & Eventi Glamour Hotel in via Valsugana, 90 Cassola (VI) ore 20:00 Auditorium Vivaldi in via Monte Pertica, 1 San Giuseppe di Cassola (Vi) ore 20:00

Alcune delle sedi nelle quali si terrà la Commemorazione della morte di Gesù nelle lingue straniere:

INGLESE – Alfa Hotel in via Dell’Oreficeria, 50 Vicenza ore 19:15

FRANCESE – Sala del Regno dei Testimoni di Geova in via Natale Palli, 14 Vicenza ore 20:45

SPAGNOLO – Sala del Regno dei Testimoni di Geova in via Natale Palli, 14 Vicenza ore 19:15

TWI – Sala del Regno dei Testimoni di Geova in via Natale Palli, 14 Vicenza ore 20:45

PORTOGHESE (BRASILE) – Sala del Regno dei Testimoni di Geova in via Montello, 30 Malo (VI) ore 19:15

ALBANESE – Sala del Regno dei Testimoni di Geova in Via Zamenhof, 686 Vicenza ore 19:30

SERBOCROATO – Alfa Hotel in via Dell’ Oreficeria, 50 Vicenza ore 20:45

ROMENO – Alfa Hotel in via Dell’ Oreficeria, 50 Vicenza ore 19:15

Commemorazione 2023 | Scheda Informativa

Quando verrà celebrata la Commemorazione nel 2023?

Martedì 4 aprile 2023.

Quanto dura?

Circa un’ora.

Come si svolge la Commemorazione?

La Commemorazione si apre e si chiude con un cantico, seguito da una preghiera pronunciata da un ministro dei Testimoni di Geova. La parte principale di questo evento è un discorso che mette in risalto il valore della morte di Gesù e spiega come possiamo trarre beneficio da quello che Dio e Cristo hanno fatto per noi.

La Commemorazione coincide con la Pasqua?

No. Mentre la Pasqua è una celebrazione della risurrezione di Gesù, la Commemorazione è una solenne celebrazione della sua morte. Questo è in armonia con il comando che Gesù diede ai suoi discepoli: “Continuate a far questo in mio ricordo” (Luca 22:19). I Testimoni di Geova osservano la Commemorazione ogni anno nell’anniversario della sua morte secondo il calendario lunare biblico.

Gesù istituì la Commemorazione dopo il tramonto del 14° giorno del mese ebraico di nisan dell’anno 33 d.C. I Testimoni di Geova continuano a osservare ogni anno la Commemorazione in questa data, seguendo il modello dei primi cristiani. Anche se quest’anno il 14 nisan è un martedì, l’anniversario di questa data potrebbe cadere ogni anno in un giorno diverso della settimana. Ogni anno determiniamo la data in cui cade il 14 di nisan usando lo stesso metodo usato ai tempi di Gesù, piuttosto che applicare il metodo usato per il moderno calendario ebraico.

Chi sono i Testimoni di Geova?

Una confessione cristiana i cui membri adorano Dio, il cui nome è Geova, e si impegnano per promuovere l’istruzione biblica attraverso vari metodi di evangelizzazione. L’obiettivo principale della loro opera di istruzione biblica è quello di diffondere la buona notizia del Regno, o governo, di Dio (Matteo 24:14). Il nome li distingue dalle altre religioni e si riferisce non solo a chi rappresentano ma anche all’opera volontaria che svolgono in nome di Dio.

Alcuni dati

Presenti in 239 paesi del mondo

paesi del mondo Presenti alla Commemorazione nel 2022 in tutto il mondo: 721.672

Congregazioni in tutto il mondo nel 2022: 960

Testimoni di Geova in Italia: 624

Testimoni di Geova in Veneto: 15.664

VICENZA –

Fonte Michele Ferrante Portavoce dei Testimoni di Geova per il Triveneto