Con il giornalista Antonio Di Lorenzo – Tessa Gelisio al Teatro Olimpico parlerà di ambiente e clima

Tessa Gelisio, ambientalista, ecoblogger, conduttrice televisiva e fondatrice dell’associazione forPlanet onlus, dialogherà con il giornalista Antonio Di Lorenzo sulle diverse sfumature dei concetti di sostenibilità ambientale ed alimentare, sulle implicazioni del cambiamento climatico e sul ruolo che le città, ma anche i singoli cittadini, hanno nella promozione di misure a tutela dell’ambiente e della salute.

L’appuntamento dal titolo “Clima e futuro: siamo pronti al cambiamento?”, ad ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili, si terrà mercoledì 19 aprile alle 20.45 al Teatro Olimpico ed è organizzato dall’assessorato alla cultura.

L’iniziativa è sostenuta dal progetto europeo “CITIES2030 – Co-creating resIlient and susTaInable food systEms towards FOOD2030”, finanziato dal programma Horizon2020, di cui il Comune di Vicenza è partner, assieme alla Biblioteca Internazionale “La Vigna”.

Prenotazioni entro il 17 aprile scrivendo a prenotazionicultura@comune.vicenza.it

Vicenza, 24 marzo 2023

https://cities2030.eu/

https://www.facebook.com/groups/312344570736481

Fonte Comune di Vicenza

Teatro Olimpico: la storia

Il Teatro Olimpico è una delle meraviglie artistiche di Vicenza. Si trova all’interno del cosiddetto Palazzo del Territorio, che prospetta su piazza Matteotti, all’estremità orientale di corso Palladio, principale direttrice del centro storico.

Nel Rinascimento un teatro non è un edificio a se stante – come diventerà di prassi in seguito – ma consiste nell’allestimento temporaneo di spazi all’aperto o di volumi preesistenti; nel caso di Vicenza, cortili di palazzo o il salone del Palazzo della Ragione.

Nel 1580 il Palladio ha 72 anni quando riceve l’incarico dall’Accademia Olimpica, il consesso culturale di cui egli stesso fa parte, di approntare una sede teatrale stabile. Il progetto si ispira dichiaratamente ai teatri romani descritti da Vitruvio: una cavea gradinata ellittica, cinta da un colonnato, con statue sul fregio, fronteggiante un palcoscenico rettangolare e un maestoso proscenio su due ordini architettonici, aperto da tre arcate e ritmato da semicolonne, all’interno delle quali si trovano edicole e nicchie con statue e riquadri con bassorilievi.

La critica definisce l’opera ‘manierista’ per l’intenso chiaroscuro, accentuato tra l’altro da una serie di espedienti ottici dettati dalla grande esperienza dell’architetto: Il progressivo arretramento delle fronti con l’altezza, compensato visivamente dalle statue sporgenti; il gioco di aggetti e nicchie che aumentano l’illusione di profondità. Il Palladio appronta il disegno pochi mesi prima della sua morte e non lo vedrà realizzato; sarà il figlio Silla a curarne l’esecuzione consegnando il teatro alla città nel 1583.

La prima rappresentazione,

in occasione del Carnevale del 1585, è memorabile: la scelta ricade su una tragedia greca, l’Edipo Re di Sofocle, e la scenografia riproduce le sette vie di Tebe che si intravedono nelle cinque aperture del proscenio con un raffinato gioco prospettico. L’artefice di questa piccola meraviglia nella meraviglia è Vincenzo Scamozzi, erede spirituale del Palladio. L’effetto è così ben riuscito che queste sovrastrutture lignee diventeranno parte integrante stabile del teatro.

Sempre allo Scamozzi viene affidata anche la realizzazione degli ambienti accessori: l’Odeo, ovvero la sala dove avevano luogo le riunioni dell’Accademia, e l’Antiodeo, decorati nel Seicento con riquadri monocromi del valente pittore vicentino Francesco Maffei.

La fama del nuovo teatro si sparge prima a Venezia e poi in tutta Italia suscitando l’ammirazione di quanti vi vedevano materializzato il sogno umanistico di far rivivere l’arte classica. Poi, nonostante un avvio così esaltante, l’attività dell’Olimpico venne interrotta dalla censura antiteatrale imposta dalla Controriforma e il teatro si riduce a semplice luogo di rappresentanza: vi viene accolto papa Pio VI nel 1782, l’imperatore Francesco I d’Austria nel 1816 e il suo erede Ferdinando I nel 1838.

Con la metà dell’Ottocento riprendono saltuariamente le rappresentazioni classiche, ma si dovrà attendere l’ultimo dopoguerra, scampato il pericolo dei bombardamenti aerei, per tornare seriamente a fare spettacolo in un teatro che non ha uguali al mondo.

Fonte https://www.teatrolimpicovicenza.it/