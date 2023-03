Mettiamo una donna sulla trentina, precaria e col dubbio di essere incinta – Teatro Spazio Bixio: COSA SARA’ MAI di e con Corinna Grandi

venerdì 24 marzo | ore 21

COSA SARA’ MAI

Solo che lei non è una vittima, non è solo bella e intelligente o fa un lavoro creativo a partita IVA: in Cosa Sarà Mai si apre l’archetipo della mamma oggi per metterlo a confronto con se stesso, con modi di dire e di fare che non calzano più, con sguardi che tutt’ora non s’arrendono al fatto che la figura materna è cambiata, nel bene e nel male.

Ciò che salta fuori è un monologo feroce, comico da morire, grottesco e terribilmente sincero.…continua

“Non manca nessuno degli ingredienti che servono per uno spettacolo coinvolgente: umorismo brillante e politicamente scorretto, tempi comici perfetti ed esecuzione tecnicamente impeccabile” (Recensione di Chiara Mignemi, Festival IT 2017 Milano)

regia e collaborazione ai testi Carolina De La Calle Casanova

musiche Marcello Gori

co-produzione Elementare Teatro

in collaborazione con Teatro Portland di Trento

Spettacolo 2° classificato al Nolo Fringe Festival 2019

CORINNA GRANDI

Attrice di inclinazione comica, un ibrido tra cabaret, stand up e poesia, approda in tv dopo un bel po’ di gavetta, fino a partecipare a Zelig nelle edizioni tv del 2012, 2013, 2021 e 2022, oltre alla partecipazione a Le Iene, sempre nel 2022, con un estratto del suo spettacolo di stand up “Io che odio solo te – and f**k you Mrs Maisel”.

Fonte Teatro Spazio Bixio