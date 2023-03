Sossano: azienda tessile, incendio e colonna di fumo visibile a distanza

Dalle 8:20, di venerdì, i vigili del fuoco sono impegnati per un incendio generalizzato di un’azienda tessile di oltre 2500 mq in via Daniele Manin a Sossano: nessuna persona è rimasta ferita.

L’alta colonna di fumo nero è stata visibile a chilometri di distanza. I vigili del fuoco accorsi da Lonigo e a seguire da Vicenza e Este con tre autopompe, due autobotti, l’autoscala, il carro aria e 20 operatori coadiuvati dal funzionario di guardia, hanno iniziato le operazioni di spegnimento, riuscendo ad evitare il coinvolgimento dell’attiguo supermercato di alimentari.

Il rogo è stato ora circoscritto dalle squadre e sono in corso le operazioni di spegnimento.

Non sono al momento note le cause dell’innesco dell’incendio, già al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Sul posto il personale dell’arpav.