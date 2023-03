Chiuse le iscrizioni alla manifestazione organizzata dal Rally Club Team, si sono contati 46 iscritti nello slalom e 28 nell’abbinata regolarità turistica. 2° Slalom Monte di Malo: 74 gli iscritti

Lo Slalom Monte di Malo entra nel calendario del Trofeo Veneto Trentino – S’inizia sabato pomeriggio con le operazioni di verifica.

Monte di Malo (VI), 31 marzo 2023 – Si sono chiuse da poco le iscrizioni alla seconda edizione dello Slalom Monte di Malo e della Regolarità Monte di Malo con formula turistica abbinata alla gara di velocità, manifestazione patrocinata dal Comune stesso e dall’Automobile Club Vicenza.

Il numero degli iscritti, in linea con quello dello scorso anno, ha soddisfatto lo staff del Rally Club Team portando anche una ventata di ottimismo in un momento in cui diverse manifestazioni motoristiche stanno facendo i conti con una flessione delle iscrizioni.

Quarantasei sono i piloti nell’elenco dello Slalom,

undici dei quali in gara con le auto storiche tra le quali spiccano le due Lancia Delta Integrale 16V di Fabio Garzotto e Sandro Costaganna che dovranno però vedersela con uno degli specialisti delle gare tra i birilli, il veronese Stefano Cracco su Renault 5 GT Turbo ma anche con Mauro Taverna, secondo lo scorso anno su Peugeot 205 Rallye.

Tra le vetture moderne si rinnova la sfida vissuta lo scorso ottobre tra il vincitore Alessandro Zanoni su Norma NP03 motorizzata Suzuki e Roman Gurschler che si presenta al volante di un’Osella PA21 jrB.

Dopo la positiva esperienza dell’edizione 2022 che lo vide chiudere quarto assoluto e primo delle vetture “Turismo”, sarà nuovamente in gara il rallysta Alessandro Battaglin con la Hyundai i20 e sono confermate anche le presenze di Stefano Kraner che lo scorso anno svettò nella categoria “Racing Start” con la Renault Clio Sport e di Giovanni Costalunga che al volante della Clio Williams, vinse in “Gruppo N”.

Nella Regolarità Monte di Malo Andrea Giacoppo e Lisa Oliviero con l’Autobianchi A112 Abarth si candidano per il bis della vittoria, giocandosela con la Volkswagen Golf GTI di Enzo Scapin ed Ivan Morandi e la Peugeot 205 GTI di Fabio Sorgato.

Detto degli iscritti,

una notizia che va a premiare lo Slalom Monte di Malo arriva dalla conferma dell’inserimento a calendario del Trofeo Veneto Trentino Slalom 2023, serie interregionale che conta altre cinque manifestazioni: Montemerlo (PD), Caldaro – Appiano (BZ), Dimaro – Folgarida (TN), Città di Este (PD) e Città di Bolca (VR).

Il programma prevede le operazioni delle verifiche con orario dalle 15 alle 18 di sabato 1 aprile, replicate anche dalle 7 alle 8 dell’indomani presso il Municipio in Piazza Don G. Montanaro a Monte di Malo; le tecniche saranno ospitate nell’area paddock in Viale del Lavoro.

Alle 10 di domenica 2 aprile, la gara entrerà nel vivo con lo svolgimento della manche di ricognizione del percorso, mentre per la partenza della prima di gara bisognerà attendere le 12.20 con, a seguire, le successive per un totale di tre salite.

Il tracciato sul quale si sfideranno i piloti misura 2,970 chilometri,

conta nove postazioni di birilli e si sviluppa sulla Strada Comunale “Gecchelina”; il parco chiuso sarà situato in Piazza Don G. Montanaro a Monte di Malo.

La strada interessata dalla gara – partendo da Via Gecchelina all’intersezione con Viale del Lavoro, e fino alla SP47 – sarà chiusa dalle 7 alle 11 e dalle 11.40 alle 19 secondo quanto previsto dall’ordinanza comunale.

Domenica 2 aprile, dopo la pubblicazione dell’elenco degli ammessi alla partenza, alle 10 scatterà la manche di ricognizione del percorso e dalle 12.20 partirà la prima delle tre di gara, secondo il seguente ordine: Energie Alternative, Auto Storiche, Racing Start, Racing Start Plus, Gruppi N e A, Bicilindriche, Gruppo Speciale Slalom, E1 Italia, Prototipi Slalom, E2 Silhouette, VST Monoposto per finire con le E2 SS e E2 SC.

A seguire le vetture della regolarità turistica.

