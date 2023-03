“Solidarietà e sostegno alla manifestazione di autotutela del personale sanitario dell’Ospedale San Bortolo” le parole del Sindaco Francesco Rucco, candidato del centrodestra civico per il 2023-2028 – Sindaco Francesco Rucco: sostegno al personale santario

“I nostri medici, infermieri e operatori socio sanitari dell’Ospedale di Vicenza sono stati gli eroi della battaglia contro il covid” le parole del Sindaco Francesco Rucco, candidato del centrodestra civico per il 2023-2028 “

Lo ricordiamo tutti benissimo, soprattutto chi come me e come la mia Giunta ha lavorato fianco a fianco alla medicina di base, al personale dell’Ospedale San Bortolo e ai vicentini per affrontare per tre anni la più grave emergenza pandemica della storia.

Assistere agli episodi come quelli che troppo frequentemente si verificano con atti di violenza e aggressività verso questi eroi è sconcertante. Se già non fosse contro la legge e il buon senso, è un enorme segnale di irriconoscenza verso chi ha messo in gioco la propria vita per difendere quelle degli altri e chi lo fa ogni giorno anche al di là della pandemia.

Per questo la mia solidarietà e la mia presenza a sostegno della legittima manifestazione di protesta e di autotutela del personale sanitario dell’Ospedale San Bortolo è una cosa naturale e dovuta.

E, come ho già detto e come sarà anche nei prossimi anni, la pandemia ci insegna che come amministrazioni comunali e come sindaci dovremo sempre di più incontrare e confrontarci con medici di base, personale ospedaliero e cittadini per affiancare e aiutare dove necessario la Regione ad assicurare una sanità sempre più di qualità e sempre più sicurezza a chi ce la garantisce.”

Vicenza. 15 marzo 2023

