Sincronizzato, tutto pronto a Lake Placid per i Campionati Mondiali

Si apre venerdì la due giorni dei Mondiali Senior di pattinaggio sincronizzato. A Lake Placid, negli Stati Uniti, un totale di 23 team tra cui anche quello italiano con la Nazionale tricolore rappresentata dalle Hot Shivers (Precision Skating Milano) di Sesto San Giovanni, campionesse italiane in carica.

Nella rassegna iridata sul ghiaccio dell’Olympic Center le azzurre proveranno a rientrare in top ten e a migliorare così l’11° posto dello scorso anno a Hamilton, in Canada.

Sincronizzato – Alla competizione prenderanno tutte le migliori formazioni del mondo, comprese le canadesi del Team Les Supremes, campionesse iridate in carica, o le finlandesi del Team Helsinki Rockettes, medagliate nel 2022.

“La squadra è in forma e pronta a dare il massimo: gli allenamenti su ghiaccio americano sono stati in tal senso molto proficui per la definizione degli ultimi dettagli – spiega l’allenatore delle Hot Shivers Andrea Gilardi -.

Le aspettative sono alte e con performance di rilievo si può ambire ad entrare tra le prime cinque nazioni. Ciò permetterebbe all’Italia di iscrivere due squadre ai Mondiali del prossimo anno. Ce la metteremo tutta“.

Di seguito il programma delle gare.

Fonte FISG

CREDIT: VALERIO ORIGO

Sincronizzato

E’ la disciplina più recente del Pattinaggio di Figura, l’unica disciplina di gruppo, in cui l’individualità cede il passo allo spirito di gruppo.

Nel sincronizzato le potenzialità del singolo vengono esaltate dal lavoro di squadra, ottenendo performance di alta spettacolarità.

Una squadra in cui sedici atlete, con qualche più rara presenza maschile, si muovono in contemporanea con sensibilità coreografica, equilibrio e precisione, disegnando sul ghiaccio in perfetta sincronia figure geometriche, sequenze di passi, salti, sollevamenti, intersezioni.

Un grande spettacolo di grazia, armonia e tecnica.