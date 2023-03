Violenze contro personale sanitario e sociosanitario – “Bene inasprimento sanzioni in CDM” – Silvio Giovine (FDI): violenze contro personale sanitario



“Bene la modifica al codice penale proposta ieri sera in Consiglio dei Ministri, che andrà ad inasprire le sanzioni per le lesioni personali ai danni di chi esercita una professione sanitaria o sociosanitaria: per ogni atto di violenza contro un camice bianco, nell’esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, varrà l’aggravante di ‘lesione grave’”.

Così il Deputato vicentino di Fratelli d’Italia, l’On. Silvio Giovine, che di recente aveva auspicato un intervento in materia con una interrogazione ai Ministri della Giustizia, Carlo Nordio, e degli Interni, Matteo Piantedosi, depositata il 17 marzo scorso in seguito all’aggressione di una dottoressa in forze presso il pronto soccorso dell’Ospedale di Vicenza.

“Questo provvedimento, atteso e richiesto da tempo da medici infermieri e operatori della sanità, dimostra l’attenzione di questo governo verso le istanze proposte dal personale della sanità e contro un fenomeno in crescita esponenziale che meritava una risposta chiara ed immediata” ha concluso il Deputato di Fratelli d’Italia.

Roma, 29 marzo 2023

Fonte Fabio Miotti