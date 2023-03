Adrenalina e competizione al massimo nella prima giornata di gare dei Campionati Italiani Assoluti di short track. Sul ghiaccio del PalaTazzoli di Torino – nella rassegna organizzata dalla Federazione Italiana Sport del Ghiaccio in collaborazione con il team padrone di casa, la ASD Velocisti Ghiaccio Torino – sono stati assegnati i primi titoli sulle singole distanze in attesa di scoprire domani anche i vincitori dell’overall. – Short Track, Assoluti a Torino: Pietro Sighel domina su 500 e 1500 metri

Quarantatré gli atleti scesi in pista in rappresentanza di dieci società e gruppi sportivi militari.

Nel sabato dedicato ai 1500 metri e ai 500 metri

la copertina se la prende Pietro Sighel, dominatore su entrambe le distanze. Il talento delle Fiamme Gialle – oro sui 500 metri e argento sui 1500 metri ai Mondiali di Seoul della scorsa settimana – ha aperto la giornata imponendosi sulla distanza più lunga del programma tagliando il traguardo in 2’33″356 e lasciandosi alle spalle Luca Spechenhauser (Carabinieri) e Tommaso Dotti (Fiamme Oro), rispettivamente secondo e terzo sul traguardo.

Monologo anche nei 500 metri, la distanza preferita del campione trentino, dove ha chiuso la Finale A al primo posto davanti a Thomas Nadalini (Fiamme Oro) e Mattia Antonioli (Esercito).

Short Track – Al femminile,

bel successo sui 1500 metri per Elisa Confortola (Fiamme Oro) davanti ad Arianna Valcepina (Fiamme Gialle), seconda, e Chiara Betti (Fiamme Gialle), terza. Nei 500 metri invece grande affermazione per Gloria Ioriatti (Fiamme Oro), brava a imporsi su Katia Filippi (Fiamme Oro) e Arianna Valcepina.

Lotta serrata tra le donne nella classifica overall: Confortola al comando con 42 punti, inseguono Ioriatti con 39 e Valcepina a quota 34. Molto più netta la classifica maschile con Sighel leader provvisorio a quota 68 punti, ben distanziato da Nadalini, secondo con 29, e Spechenhauser, terzo con 23.

Domani seconda e ultima giornata di gare: alle 9 il via ai turni di qualificazione sui 1000 metri a cui faranno poi seguito le prove delle staffette miste. Ingresso gratuito per il pubblico.

La diretta della seconda giornata di gare sarà poi disponibile in streaming sul canale Youtube della Velocisti Ghiaccio Torino.

In copertina: Pietro Sighel, 23 anni, primo davanti agli avversari in azione sul ghiaccio di Torino.

Credit foto: Diego Barbieri