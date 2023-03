Serie A: la corsa Rangers riparte da Valpolicella

La diciottesima giornata del Campionato di Serie A vede in programma domenica 26 marzo alle ore 14:30 la sfida testa-coda tra la Rangers Rugby Vicenza ed i padroni di casa del Valpolicella.

Dopo la sconfitta casalinga rimediata domenica scorsa, i biancorossi di Cavinato e Minto sono pronti a riprendere la loro corsa andando a sfidare il Valpolicella presso lo Stadio Comunale di San Pietro in Cariano.

Gara che può sembrare semplice guardando la classifica.

Vicenza guida la graduatoria con 64 punti mentre Valpolicella chiude il girone a quota 20, ma non sarà affatto un gioco.

L’orgoglio del FirstXV Valpo è ben riconosciuto. I giallorossi di Coach Gastaldi, soprattutto davanti al pubblico di casa, hanno sempre una marcia in più. La loro delicata posizione di classifica li spingerà al tutto per tutto per cercare qualsiasi punto utile a non perdere contatto dal duo Casale e Romagna distanti solo 4 lunghezze.

E sempre 4 lunghezze sono invece il vantaggio della Rangers dagli inseguitori del Tarvisium: i vicentini ora non possono più sbagliare se vogliono mantenere la testa del girone. Non basta vincere, sarà fondamentale conquistare anche i punti bonus e riprendere il ritmo dominante dopo lo stop casalingo del turno precedente.

Vicenza dovrà cercare di imporre sin da subito ritmo e velocità evitando i falli per non concedere troppe opportunità in drive al pesante ed avanzante pacchetto di mischia di casa. L’incontro sarà diretto dal Sig. Lorenzo Bruno di Udine.

Forza Rugby Vicenza

Programma gare

18° giornata 26/03/2023 ore 14:30

Valpolicella Rugby v Rangers Rugby Vicenza

Rugby Paese v Petrarca Padova

Valsugana Rugby Padova v Rugby Casale

Ruggers Tarvisium v Romagna RFC

Patavium Rugby Union v Verona Rugby

riposa Rugby Badia

Classifica

Rangers Rugby Vicenza 64

Ruggers Tarvisium 60

Petrarca Padova 51

Valsugana Rugby 47

Verona Rugby 48

Patavium Rugby Union 33

Rugby Paese 32

Rugby Badia 27

Casale Rugby 24

Romagna RFC 24

Valpolicella Rugby 20

Fonte Davide Pelizzari Responsabile Comunicazione Rangers Rugby Vicenza