È stato Giacomo Leopardi il protagonista della rilevante iniziativa culturale che si è svolta lo scorso 18 marzo nella Sala della Reggenza di Asiago, intrecciando teologia e letteratura. – Serata poetica ad Asiago: un successo la conferenza di Loretta Marcon

La dott.ssa Loretta Marcon ha illustrato la sua più recente pubblicazione: “Virtù non luce in disadorno ammanto”. La “Religion minacciante” e la dottrina della retribuzione nella vita di Giacomo Leopardi (Roma, Fermenti Editrice, 2022).

Dell’opera si possono apprezzare: il rigore della ricerca, la sensibilità nell’accostarsi all’uomo Leopardi e la chiarezza espositiva.

“È stato molto interessante, mi è piaciuto il taglio dell’incontro – ha sottolineato Antonio Facco, presidente di Avis Altopiano, uno degli sponsor – e penso che Giacomo Leopardi avesse lo stesso senso di solidarietà che abbiamo noi donatori di sangue”.

La dott.ssa Marcon ha poi ricevuto in omaggio dal negozio asiaghese Il filo di Arianna un cuscino con il verso di Leopardi “e’l naufragar m’è dolce in questo mare”. Anche la composizione floreale offerta dalla Fioreria Tura è stata leopardiana, per la presenza di “odorate ginestre”.

L’incontro, organizzato per celebrare la Giornata mondiale della poesia, si è concluso con un rinfresco allestito dall’Istituto Alberghiero di Asiago.

È stato patrocinato dal Comune di Asiago e dall’Istituto d’Istruzione Superiore “Mario Rigoni Stern”.

Un sentito ringraziamento va anche ad Avis Altopiano, Autoscuola Pertile, Pizzeria da Tata, Il Ceppo, Immobiliare Stella, Il filo di Arianna e Fioreria Tura.