Si è conclusa la prima fase della vicenda dei video del gruppo trapper di Schio che si esibiva in giro per la città mostrando droga, armi e soldi. – Schio: video trapper, denunciati tre giovani

Nei giorni scorsi i carabinieri hanno denunciato tre giovani per istigazione a delinquere, porto abusivo di armi e detenzione illecita di stupefacenti.

Era stato il consigliere comunale e dirigente provinciale di Fratelli d’Italia Alex Cioni a segnalare i video con un’ interrogazione in consiglio comunale.

“Esprimo ovviamente un plauso all’Arma dei carabinieri per aver preso con la dovuta serietà la mia segnalazione sulla presenza in città di gruppi giovanili multietnici che con le loro discutibili performance hanno veicolato messaggi particolarmente gravi e diseducativi essendo una palese esaltazione di uno stile di vita criminoso e violento.

Ora c’è da sperare – ha sottolineato l’esponente di FdI – che questi soggetti siano puniti adeguatamente nelle aule di tribunale”.

Cioni invita l’Amministrazione comunale ad implementare presso gli istituti scolastici della città degli interventi di prevenzione sulle devianze giovanili:

“Quanto viene espresso da questi gruppi giovanili è un fenomeno di subcultura urbana che non va minimizzato o giustificato ma va affrontato anche dal punto di vista educativo e formativo nelle scuole per far riflettere i ragazzi su temi sensibili quali il consumo di sostanze stupefacenti, il bullismo, la violenza giovanile, e le insidie che rappresenta il web”.

Fonte http://alexcioni.blogspot.com/