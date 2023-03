E si prepara per le prossime elezioni comunali – Schio: Fratelli d’Italia avvia la campagna tesseramento

Sabato 1° aprile il Circolo scledense di Fratelli d’Italia sarà presente in Piazzetta Garibaldi a Schio per dare avvio alla campagna tesseramenti 2023.

L’appuntamento per sottoscrivere l’adesione al Partito di Giorgia Meloni è dalle ore 9.30 alle 12.30.

Si tratta del primo di una serie di banchetti cui faranno seguito a cadenza mensile altre presenze in piazza e nei quartieri della città: “L’obiettivo – spiega il presidente del circolo territoriale Gianmario Munari – è di avvicinare i simpatizzanti alle attività del Partito iniziando a dialogare con tutti coloro che intendono spendersi per la città in maniera attiva in vista delle elezioni amministrative del 2024”.

Dopo la costituzione ufficiale del circolo territoriale di Schio-Val Leogra, Fratelli d’Italia sta definendo i quadri direttivi locali a cui fa già parte il consigliere comunale di SchioCittà Capoluogo Alex Cioni, tra i fondatori del partito a livello provinciale e attuale componente del coordinamento provinciale.

“Con la fine del mandato civico guidato da Valter Orsi, le elezioni comunali del prossimo anno sono un’occasione irripetibile per il centrodestra e per Fratelli d’Italia per conquistare la guida della città in modo da dare a Schio quella centralità che in questi anni è venuta progressivamente meno nonostante le indubbie doti politiche del sindaco uscente” – conclude Munari.

Anche se manca ancora più di un anno dalla scadenza elettorale, per il consigliere comunale Alex Cioni “va prima intrapreso un franco e sereno confronto con le forze politiche alleate a livello nazionale e regionale per esaminare se esistono le condizioni di un percorso comune anche in sede locale finalizzato a proiettare il centrodestra come una coalizione competitiva e credibile agli occhi dei nostri concittadini”.

Fonte Circolo Territoriale Schio-Val Leogra

Pagina Facebook (clicca qui):