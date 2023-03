Un incontro sull’emergenza idrica e i possibili interventi – Schio: “ACQUA: oro del passato, del presente e del futuro”

Il tema della tutela e della gestione della risorsa idrica

sta diventando sempre più importante e una corretta e consapevole gestione dell’acqua, considerata non solo un bene prezioso ma anche ormai anche un bene “scarso”, coinvolge chiunque e tutti, a vario titolo, devono dare il loro contributo per ridurre sprechi e attivare strumenti per il suo risparmio.

Con questa premessa che, ormai, sta diventando tema di dibattito pubblico proprio a causa di un’emergenza siccità che purtroppo incombe; il Raggruppamento Alto Vicentino di Confindustria Vicenza in collaborazione con il Comune di Schio e Viacqua, organizza un incontro dal titolo: “ACQUA: oro del passato, del presente e del futuro. La gestione del Servizio Idrico Integrato: competenze, responsabilità e sfide nella tutela della risorsa idrica”.

L’evento si terrà mercoledì 22 marzo, alle ore 17.30,

presso la sede di Confindustria Vicenza a Schio (Via Lago di Lugano, 21) e avrà come focus i progetti innovativi, le politiche pubbliche e gli interventi che mirano all’ottimizzazione dei servizi idrici.

Dal palco prenderanno parola Silvia Marta, Presidente del Raggruppamento Alto Vicentino di Confindustria Vicenza; Valter Orsi, Sindaco di Schio, e, per Viacqua, il presidente Giuseppe Castaman, il Direttore Generale Alberto Piccoli e il Responsabile Ricerca, Innovazione e Sostenibilità Paolo Ronco.

Per partecipazioni e informazioni 0444-232785.

Vicenza, 17 marzo 2023

Fonte Confindustria Vicenza