Robotica industriale: due corsi dedicati a giovani studenti

Robotica industriale. Appuntamento il 3 aprile con due corsi promossi dal DIH di Confartigianato e dedicati a giovani studenti

Imparare a manovrare in autonomia un robot industriale. È quanto propone il Digital Innovation Hub (DIH), il centro di innovazione digitale di Confartigianato Imprese Vicenza, nel pomeriggio del 3 aprile dalle 14.30 alle 18.30, per giovani dai 16 ai 30 anni. Continua così l’investimento del DIH nell’ambito della formazione e della diffusione della cultura digitale in un contesto, come quello vicentino, in cui anche la piccola e media impresa soffre di una forte carenza di manodopera e di operai specializzati.

Grazie all’utilizzo di e.DO, un robot educativo sviluppato da Comau,

i workshop offerti ai ragazzi sono due: RoboPython e RoboProgram, che permetteranno agli studenti di acquisire specifiche competenze. I tre appuntamenti si svolgeranno al Digital nella sede di Confartigianato di via Fermi 134.

L’iniziativa intende offrire un assaggio della più ampia offerta formativa proposta dal Learning Center di Digital Innovation Hub e pensata per rispondere alle esigenze delle imprese vicentine che richiedono figure professionali in grado di operare con efficacia in un contesto produttivo sempre più tecnologico e digitale.

“Il corso di robotica rappresenta quindi per il giovani un’occasione unica di acquisire competenze tecniche altamente richieste, l’inizio di un percorso che può rivelarsi fondamentale per il loro futuro professionale. Il settore delle macchine 4.0. sta vivendo una forte espansione e le imprese faticano a trovare personale specializzato e in grado di conoscere e utilizzare queste tecnologie avanzate – ribadisce Cristian Veller, vice presidente di Confartigianato Imprese Vicenza-. Offrire contenuti STEM come quelli proposti dal DIH significa non solo investire nella formazione delle giovani generazioni ma anche nella crescita delle imprese. Confartigianato Vicenza è convinta infatti che attività di formazione in questo ambito rappresentino importanti volani per lo sviluppo dell’economia locale”.

Dedicato ai più giovani

Per i più giovani poi quelle proposte dal DIH sono occasioni per creare un punto di contatto tra scuola e mondo del lavoro, favorendo l’incontro tra le esigenze del territorio e le competenze dei giovani studenti. L’obiettivo è di stimolare la passione per la tecnologia e la cultura digitale, fornendo le basi per una formazione di eccellenza in grado di garantire una solida preparazione per il futuro lavorativo.

La proposta del DIH, che punta a diventare periodica, va quindi nella direzione di offrire un’opportunità concreta per i giovani studenti del territorio, che potranno acquisire competenze di alto livello in ambito robotica.

Maggiori informazioni e iscrizioni sul sito www.digitalinnovationhubvicenza.it/learning-center/

Fonte: Ufficio Stampa Confartigianato Imprese Vicenza