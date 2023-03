Rimonta vincente per le giovani di Vicenza Volley

Serie B2 femminile girone D, a Galliera Veneta rimonta vincente per le giovani di Vicenza Volley

Sotto 1-0 e 2-1, le biancorosse di Claudio Feyles piegano al tie break il Team Volley 2007

Quinta vittoria stagionale per le giovani di Vicenza Volley nel campionato di B2 femminile, con il successo al tie break a Galliera Veneta contro il Team Volley 2007. Sotto 1-0 e 2-1, le biancorosse di Claudio Feyles hanno saputo tener duro e reagire per poi imporsi nettamente nel tie break.

Top scorer, il capitano Vera Bertollo con 23 punti. “Abbiamo portato a casa una vittoria importante; peccato per il primo set dove eravamo in vantaggio ma poi siamo state riprese; in ogni modo, la squadra ha reagito bene, soprattutto nel tie break”.

TEAM VOLLEY 2007-VICENZA VOLLEY 2-3

(26-24, 19-25, 25-18, 23-25, 7-15)

TEAM VOLLEY 2007: Baggio 17, Bonaldi 8, Franco 5, Fuser 18, Palladini 2, Ravazzolo 13, Guerriero (L), Zanon 4. N.e.: Benfatto, Calderaro, Reginato, Veshi, Moretto (L). All.: Bellani

VICENZA VOLLEY: Bertollo 23, Andreis 15, Voltan 4, Roviaro 8, Del Federico 4, Jotov 16, Andreatta (L) 1, Kovacevic. N.e.: Seck, Guastella, Dinelli, Gulino (L). All.: Feyles

ARBITRI: Pitzalis e Nassiz.

Nella foto l’esultanza delle giovani di Vicenza Volley

VICENZA, 7 MARZO 2023 –

VICENZA VOLLEY SSD a RL Ufficio Stampa Luca Ziliani

www.volley-vicenza.it