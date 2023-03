Giovedì 30 marzo 2023 – ore 17.30 – Palazzo delle Opere Sociali – Piazza Duomo 2 – Vicenza – Relazionésimo: “Cambia il futuro. Investi sul futuro”

“Cambia il futuro. Investi sul futuro”,

è il titolo dell’incontro che giovedì 30 marzo, con inizio alle 17.30, al Palazzo delle Opere Sociali in Piazza Duomo 2 a Vicenza, vedrà la presentazione delle attività 2023-24 di “Relazionésimo”.

Un percorso avviato lo scorso luglio in Fiera a Vicenza con l’Expo 2022, evento inaugurato dal presidente della Regione Luca Zaia, che ha ospitato oltre 3.000 persone, 200 relatori, circa 300 tra aziende e istituzioni, oltre a vari testimonial del mondo dell’imprenditoria, della cultura e dello spettacolo.

L’incontro, che sarà condotto dalla giornalista e conduttrice televisiva Arianna Ciampoli, ha lo scopo di lanciare l’edizione 2024 dell’Expo, e a farlo saranno Ketty Panni e Ombretta Zulian, le due imprenditrici vicentine che si sono poste la mission di ideare nuovi scenari di sviluppo imprenditoriale, economico e culturale, che mettano al centro la ricchezza delle relazioni.

Dopo gli interventi del presidente del Comitato scientifico di Relazionésimo, il sociologo Mauro Magatti dell’Università Cattolica di Milano, e di Paolo Gubitta, docente di organizzazione aziendale e imprenditorialità all’Università di Padova, prenderanno la parola, per anticipare al pubblico i percorsi ideati per Expo 2024, i ricercatori Patrizia Cappelletti, per la relazione delle imprese e nelle imprese, e Luca Romano, per il progetto Ascoltami/Parlami rivolto alle nuove generazioni; l’architetto Marcella Gabbiani, per la relazione con gli spazi abitativi e il progetto Silver Age; lo chef Roberto Carcangiu, per il progetto Food oltre ad altri testimonial.

L’incontro sarà anche l’occasione

per presentare una serie di iniziative che si svolgeranno prima dell’Expo, come il “Festival delle Relazioni”, in programma dal 5 all’8 ottobre 2023, che si svilupperà nei luoghi più importanti e rappresentativi della città, dalla Piazza dei Signori al Santuario di Monte Berico, passando per i portici di corso Palladio, il Teatro comunale e l’Università.

Ciascuno di questi spazi vedrà protagonisti imprenditori, manager, studiosi, artisti, docenti e studenti, che coinvolgeranno il pubblico sui temi riguardanti l’impresa, la formazione, la scuola, l’arte, la spiritualità, l’alimentazione e l’abitare, tutti nel segno di un denominatore comune: la bellezza e la ricchezza delle relazioni.

Sempre nel mese di ottobre sarà proposta una mostra interattiva con un percorso artistico e multidisciplinare che approfondirà i concetti e le relazioni tra arte, scienze matematiche, economiche e spiritualità.

Infine, per offrire una declinazione coerente all’articolato progetto, l’incontro “Cambia il futuro. Investi sul futuro”, si chiuderà con una proposta concreta che sarà presentata ai candidati Sindaco della città che sono stati invitati all’incontro.

