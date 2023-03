Rangers pronti per la sfida al Paese

Domenica 2 aprile alle ore 15:30 presso la Rugby Arena, la Rangers Rugby Vicenza sfida il Rugby Paese nella diciannovesima e quart’ultima giornata della stagione regolare della Serie A – Rangers pronti per la sfida al Paese

Il FirstXV biancorosso torna tra le mura amiche

a caccia della quindicesima vittoria stagionale e per riprendere la costruzione dell’inviolabilità del terreno di casa, persa due settimane fa con Tarvisium dopo oltre due stagioni e mezzo di successi interni consecutivi. I ragazzi di Cavinato e Minto, forti di quanto di buono fatto vedere nell’ampia vittoria 17-50 con Valpolicella, ospiteranno il Rugby Paese.

I trevigiani dei Coach Menelle, Bosco e Gega, occupano attualmente l’8° piazza a quota 32 punti, sei lunghezze sopra la bagarre per i playout, ed arrivano alla sfida di domenica dopo tre sconfitte di fila, l’ultima rimediata in casa con il Petrarca 10-29. I rossoblù sono formazione con tanta esperienza e determinazione e vorranno cercare ogni punto per allontanare il più possibile la zona rossa.

La Rangers dal canto suo vuole proseguire nella corsa di testa, imporre da subito gioco e ritmo ed approfittare di ogni occasione, sia in ottica gara che in ottica classifica, vista la concomitante ed incerta sfida a Verona degli inseguitori della Tarvisium.

Dirigerà l’incontro il Sig. Filippo Vinci di Ferrara.

I biancorossi potranno contare sul supporto degli appassionati vicentini in tribuna e non solo: grazie infatti alla partnership con ErreSport, la gara sarà disponibile in diretta streaming sul canale Youtube di ErreSport.

Forza Rugby Vicenza

Programma 19° giornata 02/04/2023 ore 15:30

Rangers Rugby Vicenza v Rugby Paese

Rugby Casale v Romagna RFC

Verona Rugby v Ruggers Tarvisium

Rugby Badia v Valsugana Rugby Padova

Patavium Rugby Union v Valpolicella Rugby

riposa Petrarca Padova

Classifica

Rangers Rugby Vicenza 69

Ruggers Tarvisium 65

Petrarca Padova 56

Verona Rugby 53

Valsugana Rugby 52

Patavium Rugby Union 33

Rugby Paese 32

Rugby Badia 27

Romagna RFC 26

Casale Rugby 26

Valpolicella Rugby 20

Fonte Davide Pelizzari Responsabile Comunicazione Rangers Rugby Vicenza