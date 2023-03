Quartiere Operaio Schio: continua la sperimentazione del piano di circolazione

Entrerà in vigore a partire dalla prossima settimana la nuova fase di sperimentazione della circolazione per il Quartiere Operaio. Ovvero la zona delimitata dal torrente Leogra, via Trento-Trieste e via Maraschin.

Questa seconda fase è frutto del tavolo di lavoro avviato dall’Amministrazione Comunale coinvolgendo i residenti del quartiere attraverso il cdq “Centro – A. Rossi”. Lo scorso agosto, infatti, il cdq ha presentato in Comune una sorta di sintesi delle varie visioni manifestate dagli abitanti del Quartiere Operaio. Dopo un’attenta analisi da parte dei tecnici comunali, dunque, entra in vigore una nuova viabilità.

«Quest’area residenziale

è sempre stata interessata da un importante flusso di veicoli che transitavano tra le vie del quartiere per evitare il passaggio sulle principali direttrici della città. Assieme al cdq 1″Centro. A Rossi”, che ha coordinato il lavoro coi cittadini, abbiamo cercato di individuare un piano della circolazione compatibile con la rete viaria del contesto abitativo, per altro molto delicato sotto il profilo ambientale, e allo stesso tempo abbiamo cercato di accogliere le richieste e le proposte dei residenti» spiega l’assessore Sergio Rossi.

Nello specifico sarà istituita

l’inversione del senso unico di via Frà Giovanni da Schio, nel tratto tra via Cimatori e via Bologna, con direzione consentita verso via S. Bologna. L’istituzione del senso unico in via S. Bologna tra via Tron e via Frà Giovanni da Schio con direzione consentita verso quest’ultima. E tra via Tessitori e via Rossi con direzione consentita verso quest’ultima. In via Tron tra via Maraschin e via S. Bologna con direzione consentita verso quest’ultima. In via Rossi tra via S. Bologna e via Maraschin con direzione consentita verso quest’ultima. In via Tessitori tra via Maraschin e via S. Bologna con direzione consentita verso quest’ultima, in via Dante tra via Tessitori e via Bevilacqua con direzione consentita verso quest’ultima, in via Fusinieri tra via Cipani e via Tessitori con direzione consentita verso quest’ultima e l’inversione del senso unico di via Fusinieri, tratto tra via Tessitori e via Rossi con direzione consentita verso via Tessitori.

Fonte: Ufficio Stampa Comune di Schio

Schio, 31 marzo 2023