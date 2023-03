Domenica 26 marzo alle ore 16 il coro “Pueri Cantores” del Veneto APS, diretto dal Maestro Roberto Fioretto, si esibirà presso la Chiesa di San Marco a Vicenza nel concerto “Musica sull’Acqua” in collaborazione con il Comune di Vicenza (Assessorato alla partecipazione) e Viacqua. – Pueri Cantores del Veneto: concerto “Musica sull’Acqua

Lo spettacolo, inserito nella giornata regionale dei Colli Veneti,

vuole affrontare insieme alla comunità vicentina il tema dell’importanza dell’acqua. La carenza di risorse idriche, secondo una nuova analisi dell’Università di Twente (Olanda) pubblicata sulla rivista Science, non solo è una delle sfide più pericolose che il mondo si trova ad affrontare, ma probabilmente è di gran lunga peggiore di quanto ci si aspetti.

Un fatto che sta rapidamente portando al degrado irreversibile delle falde acquifere, rendendo vulnerabili intere comunità.

Il prof. Massimo Celegato illustrerà alcuni dei problemi legati al cambiamento climatico in atto, all’impatto che la società ha nel territorio, allo spreco e la scarsità d’acqua.

Proporrà altresì semplici comportamenti che ognuno di noi può adottare per contribuire al benessere del nostro pianeta, della natura e di noi stessi.

La musica interpretata dal coro “Pueri Cantores” del Veneto creerà un legame con il territorio intorno a noi al quale sono legate la nostra storia e la nostra cultura affinché essa possa contribuire al benessere della nostra salute e della natura che ci circonda.

Nella seconda parte del concerto, in tema con il periodo quaresimale che stiamo vivendo, saranno presentati alcuni brani tratti dal Requiem di Mozart con lo scopo di infondere una purificazione spirituale che solo questa musica è in grado di instillare.

Il coro “Pueri Cantores” del Veneto

ha al suo attivo un curriculum prestigioso in 37 anni di attività.

Nella sua storia il coro è stato infatti diretto da illustri direttori d’orchestra come John Eliot Gardiner, Claudio Scimone, Giuliano Carella, Ion Marin e ha collaborato con Teatri lirici quali la Fenice di Venezia, L’Arena di Verona e il Teatro Real di Madrid.

Inoltre il coro ha tenuto concerti in diverse città europee con rinomate orchestre tra le quali si ricordano la “Croatian Chamber Orchestra”, l’Orchestra sinfonica della “Florida State University”, la “New York Chamber Orchestra”, l’“Orchestra Verdi di Milano, “I Solisti Veneti”, la “Philarmonia Veneta”, “I Musicali Affetti” e l’“Orchestra del Teatro Olimpico” di Vicenza, l’orchestra della Fenice di Venezia, l’orchestra dell’Arena di Verona.

Ulteriore prova di questo riconoscimento da parte della comunità musicale internazionale è data dal fatto che il coro collaborerà con la prestigiosa Varna International, per l’esecuzione del Requiem di Mozart e “Suor Angelica” di Puccini con la New York Chamber Orchestra diretta dal M° Gregory Buchalter, direttore del Metropolitan Opera House di New York.