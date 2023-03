Non potevano mancare le bandiere del PSI ieri sera in piazza, a Vicenza, alla manifestazione antifascista. Lo avevamo preannunciato nel giorno in cui ricorreva l’anniversario della scomparsa del Presidente Pertini.

Vicenza è medaglia d’oro per la Resistenza ma nonostante ciò è necessario che l’opinione pubblica, i cittadini vigilino sulle scelte fatte dalla politica locale. Soprattutto dopo la vittoria delle destre reazionarie alle elezioni politiche.

Ripristinare la clausola antifascista è necessario ma non solo.

Noi socialisti ricordiamo come Vicenza non possa ancora vantare una piazza o una via intitolata al Presidente Pertini, come sia forte la resistenza a modificare la targa in piazza intitolata Matteotti sottolineando il martirio antifascista del Deputato socialista.

Piccole cose? Assolutamente no!

Al netto della propaganda della destra e di una parte della sinistra che è restia ad ammettere le proprie sconfitte, il Socialismo torna ad essere una valida e auspicabile alternativa ad una società che privilegia il profitto alla convivenza civile e alla difesa dei diritti sociali.

Pertini, Matteotti sono simboli che trasmettono quei valori di solidarietà e giustizia sociale che alcuni vogliono ignorare.

1 marzo 2023

Luca Fantò Segretario cittadino PSI Vicenza