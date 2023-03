PSI di Vicenza: direttrice Vicenza – Roma

Linea TAV/TAC, PSI di Vicenza: “La prossima amministrazione si adoperi per attivare collegamenti continuativi e fruibili sulla direttrice Vicenza – Roma”

Visto che ci è stata imposta la TAV/TAC, visto che non ci verrà concesso, come da tempo chiediamo noi socialisti, il passaggio dei treni in galleria e visto che la città si appresta a sopportare il peso di lavori decennali che ne trasformeranno le abitudini, noi socialisti vicentini chiediamo che FS e Italo ripristinino un collegamento diretto, continuativo e realmente fruibile tra Vicenza e Roma.

Almeno due partenze per Roma, la mattina presto e nel primo pomeriggio, due rientri nel pomeriggio e in serata.

Un collegamento in grado di soddisfare le esigenze degli imprenditori e dei turisti. “Vicenza merita di essere trattata come il capoluogo che è!” Questo l’appello lanciato ieri nell’incontro del Direttivo provinciale del PSI.

Nell’incontro di ieri, il Direttivo del PSI vicentino ha ribadito il sostegno al candidato Sindaco Possamai.

Sostegno che si concretizza nella candidatura nelle liste di Coalizione Civica di Creazzo, Disegna, Fantò e nelle proposte che il partito ha inviato al candidato Sindaco.

Proposte a cui si aggiunge appunto la richiesta, qualora il centrosinistra riesca a tornare al governo della città, di arrivare al ripristino dei collegamenti ferroviari diretti tra Vicenza e Roma.

31 marzo 2023

Luca Fantò Segretario cittadino PSI Vicenza