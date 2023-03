La Scuderia Promotor Classic si aggiudica la decima edizione della WinteRace – Promotor Classic partner tecnico de La Leggenda di Bassano – Trofeo Giannino Marzotto

Festeggiamenti doppi per il gruppo ferrarese: la Promotor Classic sarà partner tecnico de “La Leggenda di Bassano”

La squadra ferrarese composta da Alex De Angelis e Massimo Paglione della Scuderia Promotor Classic trionfa a Cortina d’Ampezzo a bordo di una Bugatti T 37 del 1927.

Grande soddisfazione per l’AD del gruppo Promotor Classic De Angelis che annuncia: la Promotor sarà sponsor tecnico della ventottesima “Leggenda di Bassano”.

Cortina d’Ampezzo.

C’è molto de “La Leggenda di Bassano – Trofeo Giannino Marzotto” alla decima edizione della WinteRace. Non solo per la splendida cornice delle Dolomiti, che abbraccia l’evento organizzato da Rossella Labate e Stefano Sangalli con la collaborazione del Circolo Veneto Automoto d’Epoca (CVAE).

E non solo per la cura e l’attenzione per i dettagli che contraddistingue le due manifestazioni, espressione rispettivamente estiva ed invernale di un mondo che piace sempre di più al grande pubblico. Ma anche per la presenza di drivers e scuderie che rappresentano il meglio del panorama tecnico italiano (e non solo): piloti come Alex De Angelis che, in coppia con Massimiliano Paglione della Scuderia Promotor Classic, hanno condotto la loro strepitosa Bugatti T 37 al primo posto della classifica assoluta.

Al termine della due giorni Ampezzana, la gioia per la vittoria dell’equipaggio si mischia all’orgoglio di De Angelis, amministratore delegato e fondatore della Promotor Classic di Ferrara: è ufficiale, infatti, la presenza dell’azienda Emiliana a “La Leggenda di Bassano” come Assistenza Tecnica al seguito dei piloti partecipanti.

“Siamo molto contenti di questo nuovo sodalizio –

dichiara Stefano Chiminelli, presidente del CVAE – che, in realtà, è la naturale conseguenza di una amicizia di vecchia data e della continua ricerca del raggiungimento dei più alti standard di eccellenza che accomuna le nostre due realtà. Entrambe da anni un punto di riferimento nel panorama del motorismo storico.”

Non minore l’entusiasmo di Alex De Angelis, che aggiunge una nota di curiosità: “E’ da ormai tanti anni che viviamo La Leggenda di Bassano da piloti ed è diventata una tappa fissa del nostro calendario.”

“Il parco auto presente alla “Leggenda” – continua il top driver – è di livello internazionale, per non parlare dei passaggi tra le amate Dolomiti.

Ma è lo spirito della manifestazione, con il forte legame che si crea tra i partecipanti, e la condivisione degli stessi valori di passione e amicizia quello che più ci rende orgogliosi di questa nuova avventura!”

Continuano dunque i lavori di preparazione alla ventottesima edizione de La Leggenda di Bassano, in programma dal 22 al 25 Giugno; la strada è quella della valorizzazione del “made in Italy” che contraddistingue le nostre eccellenze davanti agli occhi del Mondo!

UFFICIO STAMPA “LA LEGGENDA DI BASSANO – TROFEO GIANNINO MARZOTTO”