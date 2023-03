Polizia Locale Valle Agno – Ispettorato del Lavoro: individuato lavoratore in nero in un cantiere

Nei giorni scorsi un intervento congiunto della Polizia Locale Valle Agno e dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Vicenza ha portato all’identificazione di un lavoratore in nero in un cantiere edile a Valdagno.

L’operazione si è conclusa con un provvedimento di sospensione del cantiere e una sanzione immediata pari a 2.500,00 euro, oltre a quella successiva di € 1.800,00 che verrà emessa successivamente. Per evitare l’interruzione dei lavori, l’impresa ha proceduto subito al pagamento della sanzione e alla regolarizzazione del lavoratore in nero.

L’intervento è nato a seguito di una segnalazione arrivata al Comando di Polizia Locale relativamente alla presenza di individui che creavano disturbo in un cantiere di ristrutturazione edilizia in corso di realizzazione in città nell’ambito del Superbonus 110%.

Una volta sul posto, gli agenti hanno proceduto all’identificazione del personale al lavoro e registrato recriminazioni inerenti la situazione lavorativa e in particolare le paghe. Dell’episodio è stato quindi informato l’Ispettorato Territoriale del Lavoro per le opportune verifiche.

Nei giorni scorsi durante un sopralluogo congiunto sono quindi state identificate 6 persone. Tra queste un lavoratore è risultato privo di contratto facendo scattare i provvedimenti e le sanzioni a carico dell’impresa.

“Questi interventi hanno come obiettivo prioritario quello di garantire il pieno rispetto delle regole nei luoghi di lavori, a livello contrattuale ma anche e soprattutto di sicurezza – sottolinea Daniele Vani, comandante del Polizia Locale Valle Agno -.

Grazie all’ottima collaborazione con l’Ispettorato del Lavoro, anche in passato abbiamo effettuato controlli congiunti proprio nell’ottica di evitare possibili situazioni di rischio in un settore delicato com’è quello dell’edilizia”.

Fonte Vincenzo Grandi Comune di Valdagno – Ufficio stampa