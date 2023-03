Pericoloso Pluripregiudicato irregolare espulso e scortato al Centro di Permanenza per i Rimpatri

Nella serata di venerdì, nel corso delle consuete attività di prevenzione generale e di controllo del territorio, una pattuglia della Squadra “Volanti” impegnata in servizio nella zona di Via Bedeschi , ove negli ultimi tempi gli abitanti della zona avevano segnalato situazioni particolari di degrado urbano, ha individuato e sottoposto a controllo il cittadino marocchino E.H.M., 56enne pluripregiudicato ed irregolare sul Territorio Nazionale con pregressi criminali per rapina, porto abusivo di armi e numerosi reati contro il patrimonio, mentre si aggirava con fare sospetto nei dintorni dell’esercizio commerciale Coop che si trova in quella zona.

Costui, al termine del controllo, veniva accompagnato presso gli Uffici della Questura di Vicenza, e poiché gli era già stato notificato l’ ORDINE di ALLONTANAMENTO dal TERRITORIO NAZIONALE è stato messo a disposizione dell’Ufficio Immigrazione per l’attivazione delle procedure di espulsione.

Nei confronti del predetto pluripregiudicato straniero, non più in possesso dei requisiti richiesti per risiedere in Italia, il Questore della Provincia di Vicenza ha disposto l’immediato accompagnamento presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Gradisca di Isonzo (Gorizia) al fine di procedere, nel più breve tempo possibile, al suo trasferimento coatto verso il Paese di origine .

Questura di Vicenza – Comunicato Stampa del 3 marzo 2023