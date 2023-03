Passione Veneta: in Fiera a Vicenza due giorni tra convegni, fattoria di Italialleva

Passione Veneta: sabato 4 marzo alle 10 nella Sala Tiziano il convegno: “Il progetto Stalla 4.0: l’innovazione al servizio di una Zootecnia sempre più sostenibile e resiliente. Presentazione dei risultati”

“Quando abbiamo denominato questo evento “Passione Veneta” eravamo proprio convinti che questi due termini potessero esprimere al meglio l’amore degli allevatori per il proprio mestiere ed il desiderio di farlo conoscere ai cittadini consumatori”. Con queste parole il presidente di Arav, Floriano De Franceschi, con grande entusiasmo, annuncia la prima giornata della kermesse degli allevatori veneti che, per la prima volta, si svolgerò in Fiera a Vicenza.

Arav, con Aia e: Caseificio Ponte di Barbarano, Lattebusche, Latteria Soligo, Latterie Vicentine ed il Consorzio sigillo italiano, nonché la sponsorizzazione del Consorzi di tutela Grana Padano Dop ed Unicredit, organizza a Vicenza Passione Veneta, due giorni di informazione, formazione e tanto divertimento per addetti ai lavori, appassionati e, naturalmente per le famiglie venete.

Sabato 4 e domenica 5 marzo dalle 9 alle 18 sarà possibile visitare la Fattoria di Italialleva, con esposizione delle razze bovine: Bruna, Burlina, Frisona, Jersey, Pezzata Rossa, Rendena, Angus e Limousine, ovicaprine: Alpagota, Foza, Lacaune, Camosciata delle Alpi e Saanen, camelidi: Alpaca, equidi: Asino Amiatino, Asino bianco dell’Asinara e Mini pony.

Momenti formativi. Sabato 4 marzo alle 10

nella Sala Tiziano in Fiera a Vicenza avrà luogo il convegno, promosso da Aia ed Arav, sul tema: “Il progetto Stalla 4.0: l’innovazione al servizio di una Zootecnia sempre più sostenibile e resiliente. Presentazione dei risultati”.

Domenica 5 marzo alle 10.30,

nella Sala Tiziano in Fiera a Vicenza, sarà la volta del convegno, promosso da Arav, sul tema: “Biogas e biometano derivati da deiezioni zootecniche: tra produzioni aziendali diffuse e consorziate!!!”.

I laboratori didattici di Campagna Amica – Coldiretti. Sabato 4 marzo, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18,

con ingresso libero, a turnazione, verranno proposti i seguenti laboratori a cura delle aziende agricole:

Al Confin: “Costruiamo insieme Gino il contadino e Pina la contadina”

La Valle dei Rapaci – Fagan: “Scopriamo e disegniamo gli animali della Fattoria”

Le Lazarele: “Coniglietto Creativo, crea le tue cartoline a tema coniglio”

La Greppia: trasforma e degusta il tuo yoghurt – Laboratorio di degustazione

Laboratorio CITIES – Comune di Vicenza con la cuoca contadina Susy de Il Giglio Rosso: “Le ricette antispreco” (attività proposta al mattino).

Domenica 5 marzo, sempre dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18,

con ingresso libero, a turnazione, verranno proposti i seguenti laboratori a cura delle aziende agricole:

La Valle dei Rapaci – Fagan: “Scopriamo e disegniamo gli animali della Fattoria”

Le Lazarele: “Coniglietto Creativo, crea le tue cartoline a tema coniglio”

Corte Mussolina: “Creiamo con la natura: le sculture vegetali!”

Gli Orti del Palladio: “L’arte di seminare”

Carlan Agnese: Memoria di Fattoria (attività proposta al pomeriggio)

La Greppia: trasforma e degusta il tuo yoghurt – Laboratorio di degustazione (attività proposta al pomeriggio)

Apiamoci: “Pensare come un’ape”

Laboratorio CITIES – Comune di Vicenza con la cuoca contadina Susy de Il Giglio Rosso: “Le ricette antispreco” (attività proposta al mattino).

La conclusione e prevista tra mezzanotte e l’una con un gran finale con il meglio della musica dei giorni nostri e, naturalmente, drink e food per tutta la durata.

Formaggi, mercato contadino e buon cibo per tutta la durata dell’evento.

Per l’intera durata di Passione Veneta sarà possibile accedere alla mostra mercato di formaggi ed eccellenze venete, nonché al mercato contadino di Campagna Amica – Coldiretti Vicenza e la cucina sarà aperta a pranzo sabato e domenica. Nell’ambito dell’evento ci sarà un’ampia esposizione di macchine, utensili e prodotti per la zootecnia, con lo stand istituzionale di Veneto Agricoltura.