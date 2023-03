Domani sera la Cena di gala di apertura dell’atteso evento – Passione Veneta accende i motori e porta allegria e gusto in Fiera a Vicenza

È tutto pronto, in Fiera a Vicenza, per il taglio del nastro di “Passione Veneta”, l’atteso evento promosso da Arav, con Aia e: Caseificio Ponte di Barbarano, Lattebusche, Latteria Soligo, Latterie Vicentine ed il Consorzio sigillo italiano, nonché la sponsorizzazione del Consorzi di tutela Grana Padano Dop ed Unicredit, weekend di informazione, formazione e tanto divertimento per addetti ai lavori, appassionati e, naturalmente per le famiglie venete.

Ad aprire ufficialmente la kermesse

sarà la Cena di gala in programma venerdì 3 marzo alle 20.15 con i formaggi Dop del Veneto e le eccellenze regionali in cucina.

Straordinario il menù proposto, che è stato ideato con le migliori materie prime del territorio.

L’antipasto a buffet spazia dalla terra al mare, con insalata di pollo con le verdure di stagione, tartare di Garronese Veneta – Consorzio Sigillo Italiano con acciuga marinata e lacrima di cappero, insalata di folpetti, sedano e patate, riso tricolore alle verdure e frutta secca, selezione di formaggi del territorio con il Grana Padano Riserva e la Caciotta del Caseificio di Barbarano Vicentino, l’Asiago fresco Gallo Nero e il Brenta Oro delle Latterie Vicentine con le confetture composte, crostone con la Casatella Trevigiana della Latteria di Soligo ed il pesto di rucola, finger di sopressa di Valli del Pasubio e carciofo grigliato, crosno alle mousse di salmone e aneto, bruschetta alla Mediterranea, schie fritte con la polenta, latterini in saor alla Veneziana, bruschettine al baccalà mantecato.

Al tavolo verranno serviti:

lasagnette al radicchio di Treviso e crema di Dolomiti Parco delle Latterie Lattebusche,

risotto Vialone Nano al baccalà alla Vicentina, mantecato al Piave Vecchio Dop Selezione Oro della Latteria Lattebusche,

quindi di secondo piatto,

brasato di Garronese Veneta – Consorzio Sigillo Italiano al Refosco con il rosti di patate e giardinetto di verdure.

E, per finire in dolcezza,

tiramisù alla grappa con il Mascarpone della Latteria Soligo. Il tutto bagnato con Valpolicella Classico Superiore Cantina Negrar e Lugana Doc Cantina di Negrar.

A buffet, sorbetto della Latteria Lattebusche, crema al caffè della Latteria Soligo e caffè espresso.

Per prenotazioni ed informazioni:

ARAV – segreteria@arav.it – tel. 0444.396915 – segreteria@apavi.it – tel. 0444.396926.

Vicenza, 2 marzo 2023.

Fonte Matteo Crestani Giornalista