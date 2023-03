Partnership tra il C.M.S.R. Veneto Medica con il Centro Cardiologico Monzino

Partnership tra CCM e C.M.S.R. Veneto Medica per il nuovo dipartimento di Imaging cardiovascolare

C.M.S.R. nuovo polo di eccellenza nella diagnostica cardiovascolare.

Sarà possibile fare esami di Cardio TAC e Cardio RMN con analisi e refertazione a cura degli specialisti del Monzino.

Al via il nuovo Dipartimento di Imaging Cardiovascolare al C.M.S.R. Veneto Medica,

polo di riferimento per la provincia di Vicenza ed appartenente al Gruppo Garofalo Health Care, in collaborazione con il Centro Cardiologico Monzino IRCCS. Una partnership attraverso cui la tecnologia d’avanguardia del centro vicentino

incontra la professionalità del 1° ospedale cardiologico italiano (secondo la classifica mondiale di Newsweek) per la creazione di un polo di eccellenza di diagnostica cardiovascolare.

Il nuovo Dipartimento,

nato da questa prestigiosa collaborazione e dedicato esclusivamente alla diagnostica per immagini, è dotato di tutte le tecnologie d’avanguardia che permetteranno di effettuare in C.M.S.R. esami di Cardio TAC e Cardio RMN con analisi e refertazione a cura della equipe del Centro Cardiologico Monzino, sotto la direzione del Direttore del Dipartimento di Cardiologia Perioperatoria e Imaging Cardiovascolare, Prof. Gianluca Pontone.

C.M.S.R dispone infatti di una risonanza magnetica nucleare ad altissima intensità di campo (3T), dotata di tutti i pacchetti software per la diagnostica cardio-rm avanzata, che consente di fornire immagini estremamente dettagliate anche di aree di piccole dimensioni. Il Centro è dotato altresì di un tomografo a doppia sorgente (TAC) in grado di ricostruire in 3D l’organo interessato, con una rapidità ed una precisione tale da evitare in alcuni casi l’assunzione di farmaci per il rallentamento del battito cardiaco; una tecnologia considerata oggi il top del mercato mondiale.

Dalla prevenzione alla diagnosi, C.M.S.R. si pone come centro di alta specializzazione per la diagnostica per immagini, così come lo è già per la neuroradiologia, la diagnostica della prostata con supporto dell’Intelligenza Artificiale e la diagnostica della mammella.

C.M.S.R.

è un centro diagnostico accreditato dalla Regione Veneto per le branche di Radiologia e Cardiologia, e fa parte del Gruppo Garofalo Health Care, unico Gruppo della sanità italiana ad essere quotato in Borsa. La prestigiosa partnership, nata dopo mesi di confronto e approfondimento per la definizione delle migliori

opportunità organizzative utili allo sviluppo del Dipartimento, è ora pronta a partire, ponendosi al servizio dell’utenza.

Il Gruppo GHC

Il Gruppo GHC, quotato sul segmento Euronext STAR di Borsa Italiana, è tra i principali operatori del settore della sanità privata accreditata in Italia ed opera attraverso 32 strutture sanitarie d’eccellenza, situate tra le più virtuose regioni italiane, offrendo un’ampia gamma di servizi che coprono tutti i comparti della sanità grazie ad una diversificazione delle specialità erogate, all’utilizzo di tecnologie all’avanguardia ed al personale altamente qualificato. In particolare, il Gruppo opera in otto Regioni del Nord e del Centro Italia (Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Liguria, Toscana e Lazio), in cui è presente nel settore ospedaliero, attraverso i comparti dei ricoveri acuti, delle lungodegenze e delle riabilitazioni post-acuzie e delle prestazioni ambulatoriali (il “Settore Ospedaliero”) e nel settore territoriale e socio-assistenziale, attraverso i comparti dei ricoveri in regime residenziale e delle prestazioni ambulatoriali distrettuali (il “Settore Territoriale e Socio Assistenziale”).

Fonte: Gruppo Garofalo Health Care

Altavilla Vicentina, 17 marzo 2023