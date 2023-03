C’è ancora euforia in casa Famila per la recente storica qualificazione alle Final 4 di Eurolega, un traguardo celebrato con enorme risonanza mediatica da tutta la pallacanestro italiana – Ultima di campionato, al PalaRomare ospite la Dinamo Sassari

Trattandosi di un obiettivo raggiunto a stagione in corso, però, il tempo dei festeggiamenti è già alle spalle perché è necessario focalizzarsi sui prossimi impegni in programma. Il primo è l’ultima giornata di Techfind Serie A1: al PalaRomare arriva domani alle 18 la quarta forza del campionato, la Dinamo Sassari.

Una partita che, sulla carta, può valere ancora il primo posto in classifica anche se l’impegno casalingo della Virtus Bologna con la già retrocessa Brixia pare una pura formalità. Ma per Schio c’è da continuare a difendere l’inviolabilità del campo di casa, nonché provare a imporre il ritmo vincente dei quarti di finale di Eurolega anche in quest’ultima parte di stagione italiana.

Da giovedì, inoltre, iniziano le Final Eight di Coppa Italia a Campobasso nelle quali l’obiettivo orange è quello di provare ad allungare ulteriormente la lunghissima striscia vincente in questa competizione (13 le Coppe Italia in bacheca scledense, la più ricca di tutte).

Qui Sassari

La Dinamo, al terzo anno di Serie A1, sta vivendo la sua miglior annata di sempre con un balzo clamoroso tra le prime due stagioni (in cui ha dovuto affrontare la lotteria dei playout) e questa, con un quarto posto saldo nelle mani e una discreta apparizione anche in Eurocup Women (eliminata dalla Reyer Venezia agli ottavi di finale).

Il Banco di Sardegna ha affrontato un girone d’andata eccellente e un inizio 2023 strepitoso con una striscia d’imbattibilità di 8 partite consecutive, interrotta malamente il 5 marzo a Sesto San Giovanni con la sconfitta per 83-49. Da lì altre due sconfitte in tre partite anche se, nella scorsa giornata, ha rischiato di far saltare il banco sfiorando la vittoria con la capolista Bologna (69-73).

Sassari è trascinata dalle straniere, che come ogni anno rappresentano la spina dorsale delle sarde: Holmes segna 18 punti e cattura 8,9 rimbalzi di media, Gustavsson la imita con 13,4 punti e 7,9 rimbalzi, la polacca Makurat ne segna 10 a cui aggiunge anche 4,7 assist, mentre Thomas di punti ne mette 8,7 tirando con il 35% dall’arco.

C’è poi Debora Carangelo che sta vivendo la sua miglior stagione di sempre con 14,6 punti e 3,3 assist di media. Infine i contributi di Ciavarella e Toffolo dalla panchina.

I precedenti in stagione



All’andata fu larghissima vittoria Famila per 66-94 con 16 punti a testa per Mabrey, Sottana e Ndour. La Dinamo, però, fu costretta a giocare senza Holmes e perse per infortunio Makurat dopo appena 6 minuti di gioco, trovandosi di fatto a giocare in 5 contate più la giovane Federica Mazza.

Arbitri

Paolo Puccini di Genova (GE)

Maria Cristina Culmone di Bologna (BO)

Alexa Castellaneta di Bolzano (BZ)

Dove vedere la partita

Se non avete la possibilità di godervi lo spettacolo dal vivo al PalaRomare, potrete seguire la partita in streaming su LBFTV.

