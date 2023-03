Dalla Venezia di fine ‘400 alla civiltà della Villa Veneta del Palladio, ciclo di incontri al Castello di Thiene – Ordine degli Architetti di Vicenza: incontri al Castello di Thiene

“Architettura e Politica nella Venezia del Rinascimento”: sono tre appuntamenti con l’Accademico Olimpico Luca Trevisan e la collaborazione dell’Ordine degli Architetti di Vicenza

Il Castello di Thiene in collaborazione con l’Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Vicenza organizza un ciclo di incontri sul tema “Architettura e Politica nella Venezia del Rinascimento”:

un interessante focus, in tre puntate, sulla Serenissima dalla fine del ‘400 fino alla civiltà della Villa Veneta del Palladio. Un tema ricco di fascino che sarà affrontato dall’Accademico Olimpico dell’Università di Verona prof. Luca Trevisan.

Il primo appuntamento – il 10 marzo, ore 17.00 –

si focalizzerà sulle capacità comunicative che Venezia aveva; infatti, sottolinea Trevisan nella sua nota introduttiva all’evento, “dopo la caduta di Costantinopoli in mano turca nel 1453, Venezia intraprese una politica audace anche sotto il profilo della comunicazione “mediatica” del potere, tesa all’esaltazione del proprio valore sullo scacchiere internazionale.

Tra gli strumenti più congeniali a quest’operazione retorica di propaganda politica si configurava la scelta rivoluzionaria di rinnovare il volto urbano della città”. Insomma: già ai tempi della Serenissima gli interventi urbanistici erano un ottima leva di consenso.

La seconda conferenza del ciclo – il 17 marzo, ore 17.00 –

mirerà invece a inquadrare la nuova politica veneziana nella prima metà del Cinquecento, quando le mutate dinamiche internazionali resero necessaria una rinnovata propaganda del potere: erano i tempi del Doge Andrea Gritti.

Il terzo appuntamento – il 24 marzo, ore 17.00 –

il focus sarà sulla politica di investimento verso la terraferma della Serenissima vista la crisi della mercatura verso il Levante. L’occasione, propizia anche per bonificare una campagna in buona parte acquitrinosa, determinò lo sviluppo di un’economia basata sullo sfruttamento dei terreni a fini agricoli, ma non solo.

Proprio il Veronese e il Vicentino diverranno allora, nella terraferma veneta, le due grandi capitali nel campo dell’industria serica, con il coinvolgimento di buona parte dell’aristocrazia terriera veneta in un ampio raggio di rotte internazionali verso il nord Europa, tracciate appunto per il commercio della preziosissima seta veneta, in grado di concorrere con le più importanti manifatture europee dell’epoca.

Le conferenze si svolgeranno all’interno del Castello di Thiene richiedono un contributo di 15 euro (40 euro il pacchetto di tre) e saranno precedute da una visita delle stanze dell’antica dimora, con l’eccezionale presenza della proprietà del Castello. Necessaria la prenotazione su www.castellodithiene.com

La partecipazione agli incontri comporta l’assegnazione di crediti per gli iscritti all’Ordine degli Architetti.

I tre incontri:

Venezia alterum Bysantium 10 Marzo ore 17.00

Mauro Codussi e il rinnovamento delle arti a Venezia all’età della prima rinascenza Da alterum Bysantium a nova Roma 17 Marzo ore 17.00

La renovatio marciana del doge Andrea Gritti e di Jacopo Sansovino

III. Andrea Palladio e la civiltà della villa veneta

Relatore prof. Luca Trevisan 24 Marzo ore 17.00

accademico olimpico | Università di Verona

Sede: Castello di Thiene

BIO di LUCA TREVISAN

Luca Trevisan (Vicenza, 1976), Accademico Olimpico ordinario, è dottore di ricerca in Storia dell’arte moderna presso il Dipartimento Culture e civiltà dell’Università di Verona, dove svolge attività di ricerca dal 2005. Ai suoi interessi di ricerca, prevalentemente orientati all’architettura veneta (è autore di un centinaio di pubblicazioni tra saggi e libri: su Palladio, Scamozzi, la civiltà della villa veneta; alcune delle quali tradotte anche in inglese, tedesco e francese), coniuga da tempo la passione per la montagna e per la ricerca storica sul paesaggio e sulla civiltà montani, con particolare attenzione per l’Altopiano dei Sette Comuni.

Vicenza, 7 marzo 2023 –

Ufficio Stampa Ordine degli Architetti di Vicenza