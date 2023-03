124 studenti dei tecnici, dei professionali e dei CFP della provincia si sfidano alla BDF Industries Spa – Olimpiade della Macchina Utensile e della Meccatronica

Giovedì 23 marzo alla BDF Industries di Vicenza 124 studenti di 13 scuole della provincia si cimenteranno in prove teoriche e pratiche in ambito meccanico e meccatronico

Giovedì 23 marzo

si terrà la quattordicesima edizione dell’Olimpiade della Macchina Utensile e della Meccatronica, l’appuntamento che coinvolge le classi quarte e quinte degli Istituti superiori tecnici e professionali e le classi terze dei Centri di formazione professionale della provincia di Vicenza delle materie d’indirizzo meccanico, elettronico, elettrotecnico e automazione.

L’evento, che quest’anno si svolgerà presso l’azienda BDF Industries (Viale dell’Industria 4, Vicenza), è organizzato dalla Sezione Metalmeccanica, Metallurgica ed Elettronica e dall’Area Education di Confindustria Vicenza con il patrocinio di UCIMU – SISTEMI PER PRODURRE (Unione dei Costruttori di Macchine Utensili), e con il supporto di Keyence Italia.

“L’obiettivo che continuiamo a porci è quello di diffondere presso gli allievi delle scuole superiori a indirizzo tecnico e professionale le più moderne tecnologie di programmazione degli impianti produttivi, e di far conoscere le professionalità e le competenze richieste oggi in questo ambito lavorativo dalle nostre aziende” ha dichiarato Andrea Tovo, presidente della Sezione Metalmeccanica, Metallurgica ed Elettronica.

L’Olimpiade prevede due macrosezioni,

quella dedicata alla meccanica e quella riservata alla meccatronica (quest’ultima introdotta dall’edizione 2018), divise, a loro volta, in due sottogruppi, la competizione per i corsi triennali / quadriennali e quella per i corsi quinquennali.

Saranno ben 124 gli studenti in gara, accompagnati da 32 docenti, divisi in 33 squadre.

I partecipanti dovranno svolgere, in un contesto operativo, le attività previste dal concorso che consisteranno in una prova teorica e una prova pratica basate sullo sviluppo di un componente meccanico ed elettronico.

La cerimonia di premiazione inizierà alle ore 16.00.

Vicenza, 20 marzo 2023

Fonte Simone Sinico Responsabile Area Comunicazione e Innovazione Confindustria Vicenza