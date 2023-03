Secondo allenatore della Nazionale B – Marco Sinibaldi, prestigioso incarico con la Nazionale B

Il Consiglio federale della Fipav lo ha inserito nello staff tecnico a fianco di Alessandro Beltrami, che vanta pure un passato in Unione Volley Montecchio Maggiore

Prestigioso incarico per Marco Sinibaldi, coach di Unione Volley Montecchio Maggiore. Il Consiglio federale della Fipav, che si è riunito per nominare gli staff delle Nazionali, gli ha assegnato il ruolo di secondo allenatore della Nazionale B, a fianco di Alessandro Beltrami. Anche quest’ultimo, attuale coach di Millenium Brescia, ha un passato nella squadra castellana: è stato infatti tecnico nelle stagioni 2018-2019 e 2019-2020.

Sinibaldi, laziale di Labico, classe 1988,

prima di approdare a Montecchio è stato per cinque stagioni sulla panchina di Chieri e quattro a Olbia. “Sono molto orgoglioso di poter rappresentare il mio Paese – dice -. Penso che sia l’aspirazione massima di tutti gli allenatori, quando iniziano la propria carriera.

Ringrazio il commissario tecnico Davide Mazzanti e la federazione per avermi dato questa opportunità, ma voglio ringraziare anche la società e tutto lo staff, che mi hanno permesso di farmi emergere come allenatore. E un grazie anche ai miei genitori, che hanno sempre creduto in me.

Sarò il secondo allenatore di Alessandro Beltrami, della Nazionale seniores B, con la quale parteciperemo alle Universiadi in Cina, con un gruppo abbastanza giovane. Con Beltrami ci vedremo la settimana prossima nella Pool promozione, nell’incontro contro Brescia. Sono felice e super motivato e non vedo l’ora di iniziare”.

“C’è grande soddisfazione in casa di Unione Volley Montecchio Maggiore –

applaude la presidente Carla Burato -. Complimenti a Marco, che ha saputo mostrare al meglio le sue qualità tecniche, sulle quali la nostra società ha investito in maniera significativa nella corrente stagione sportiva. Vedere il proprio primo allenatore nell’organico della Nazionale è un vanto: un grande in bocca al lupo per l’incarico che siamo certi saprà affrontare al meglio.

Unisco qui i complimenti anche ad un altro tecnico delle passate stagioni sportive di Unione Volley Montecchio Maggiore, coach Alessandro Beltrami, che trova la conduzione proprio della stessa Nazionale B con accanto Marco Sinibaldi. Vestire i colori della Nazionale è il sogno di ogni sportivo e noi saremo con loro!”.

La Nazionale femminile

Davide Mazzanti (commissario tecnico), Matteo Bertini (2° allenatore), Nicola Daldello (assistente allenatore), Michele Parusso (assistente allenatore e sparring), Massimiliano Taglioli (scoutman), Ezio Bramard (preparatore atletico), Stefano Recine (dirigente), Marcello Capucchio (team manager), Alessandro Beltrami (1° allenatore Nazionale B), Marco Sinibaldi (2° allenatore Nazionale B), Francesco Petrella (assistente allenatore Nazionale B), Luca Nico (scoutman Nazionale B), Mattea Tosetti (team manager Nazionale B).

Staff Sanitario:

Domenico Capodiferro (medico), Lucio D’Antonio (medico), Gabriele Mazzali (fisioterapista), Filippo D’Elia (fisioterapista), Ignazio Sergio Raspante La Scala (medico Nazionale B), Stefano Corallo (medico Nazionale B), Marta Pedroli (fisioterapista Nazionale B).

Montecchio Maggiore – San Bonifacio, 25 marzo 2023

Fonte Unione Volley Montecchio Maggiore