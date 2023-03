Domenica 26/3 – Marano Vicentino: la carica dei 500 al parco della Solidarietà con il CSI –

Saranno circa 500 gli atleti e le atlete dalla categoria cuccioli sino ai veterani che si sono iscritti alle gare della seconda prova del campionato provinciale del CSI Vicenza 2023 di corsa campestre (cross).

Il ritrovo è per domenica 26 marzo 2023 alle ore 8,30 al parco della solidarietà in via San Francesco a Marano Vicentino.

La prima gara sarà alle 9,10 con in campo gli amatori ( 5 km) e a seguire altre categorie degli adulti. I ragazzini iniziano alle 10,45: si parte con i cuccioli (maschi e femmine assieme, 600 metri), poi gli esordienti femmine e poi maschi e così via con le categorie ragazzi, cadetti e allievi (che corrono con i veterani) alle 11.55. Il programma si chiude con le gare del cross corto open (mille metri).

Qui il link per il programma dettagliato della gara:

https://www.csivicenza.it/atleticaleggera/wp-content/uploads/sites/2/2023/03/Dispositivo-Marano-V.2023.pdf

Il presidente CSI Vicenza Francesco Brasco