Marano Vicentino, 8 marzo: iniziative “libere da stereotipi”

Il Comune e lo Sportello donna Anna Filomena Barretta, gestito dalla cooperativa sociale Con Te, celebrano l’8 marzo la Festa internazionale della donna con delle iniziative che si rivolgono alla comunità e a diverse fasce d’età.

“Per questo 8 marzo abbiamo desiderato attuare delle iniziative per tutti,

dai bambini agli anziani, consapevoli di come sia fondamentale continuare a diffondere una cultura paritaria, libera da stereotipi di genere che vanno a compromettere i valori fondamentali su cui è fondata la nostra democrazia”, dichiara l’assessora Elena De Marchi. “Grazie al gruppo volontarie dello Sportello donna, l’8 marzo illumineremo il paese con fiocchi gialli, simbolo della semplicità e della luce che emergono”.

Il gruppo volontarie allestirà l’esterno del Comune, della palazzina del Sociale e della scuola con dei fiocchi gialli simbolo di gioia e luce, e distribuirà una filastrocca “libera da stereotipi” ai cittadini e agli studenti, attraverso degli appositi cesti collocati davanti al Comune, al settore Sociale e nell’Istituto Comprensivo. Inoltre, il gruppo volontarie ha scelto quest’anno di rivolgersi alle ospiti del centro diurno con un piccolo dono creato a mano per festeggiare questa giornata.

Inoltre, in occasione dell’8 marzo, le classi di terza media concluderanno il progetto “Stereotipi in movimento” attraverso la presentazione di un proprio lavoro preparato sull’argomento assieme alle operatrici del Servizio e alle insegnanti.

Tra gli altri eventi in programma a Marano Vicentino, sabato 11 marzo 2023, presso la biblioteca civica, ci sarà il primo ciclo di letture “Libere da stereotipi” organizzate dallo Sportello donna con i fondi raccolti durante l’iniziativa “Marciare per ricominciare” dell’11 settembre 2022. L’attività è parte del progetto “Seminare autostima”, che durante l’anno in corso sarà portato a compimento. Quel giorno, dalle 15.00 alle 16.00, ci sarà una lettura animata e laboratorio per bambini e bambine da 6 a 10 anni, e dalle 16.30 alle 17.30 per i bambini e le bambine da 3 a 6 anni. L’iniziativa sarà condotta da Irene Spagnolo e Anna Zoso della cooperativa sociale Con Te; la partecipazione è libera.

Lo Sportello donna Anna Filomena Barretta

desidera inoltre rivolgersi al territorio con una serata pubblica dal tema “Il valore del femminile”, che si terrà martedì 21 marzo 2023, alle 20.30 presso l’auditorium comunale. Condotta dalla dott.ssa Carmela Palazzo – consulente psicologa del Servizio – e dal gruppo volontarie dello Sportello donna, la serata vuole essere un momento di riflessione sul tema e anche l’occasione di introdurre il prossimo corso volontarie; al termine della serata sarà già possibile iscriversi ai due incontri che si terranno nel mese di aprile per formarsi e, per chi lo desidera, entrare a far parte del gruppo.

Per informazioni è possibile contattare lo Sportello donna durante gli orari di apertura: il lunedì dalle 14.00 alle 16.00 e il venerdì dalle 9.00 alle 12.00. Tel. 349.7825589; sportellodonna@comune.marano.vi.it.

Fonte: Comune di Marano Vicentino