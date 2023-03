Manuela Padoan e l’album “Sé io” allo Spazio Bixio di Vicenza

“Mutazioni 03” allo Spazio Bixio di Vicenza: venerdì 10 marzo in viaggio tra musica e psicologia con Manuela Padoan e l’album “Sé io”

Prosegue la stagione del palcoscenico comunale gestito da Theama per la parte artistica e organizzativa

Una cantautrice che crede nella forza di una farfalla, capace di vibrare a tal punto da trasformare i suoi sogni in realtà: Manuela Padoan e il suo album “Sé io” saranno in scena venerdì 10 marzo alle 21 nell’ambito di “Mutazioni 03”, sedicesima edizione della stagione del Bixio, spazio teatrale del Comune di Vicenza, curata per la parte artistica e organizzativa da Theama Teatro in collaborazione con FOR.THE – centro di formazione teatrale.

La sua storia si intreccia con le iniziali del suo nome: “M” e “P”.

La musica e la psicologia infatti, sono al centro della vita di Manuela Padoan, che, dopo la pubblicazione del primo EP con sei inediti nel 2016, il primo album ufficiale, “Alma”, nel 2018, e il secondo EP “Madagascar” nel 2021, è tornata con “Sé io”, l’album che parla di lei e di un viaggio verso un sogno divenuto realtà.

Nove le tracce dell’album, che vedono ripetersi, negli arrangiamenti, i nomi di due figure di riferimento in questa nuova esperienza musicale di Padoan: Luca Sammartin e Veronica Marchi, cantautrice lei stessa e fondatrice dell’etichetta di questo lavoro, Maieutica Dischi, che produce solo musica al femminile.

Questi i titoli: “Va tutto bene”, “Cercarsi adesso” (a due voci con Veronica Marchi), “Oltre ogni confine”, “Fidati di te (tramezzino Live)”, “Quello che conta sono io”, “Cammina calma”, “Portami con te”, “Gli angeli potrebbero ridere” e “Ho bisogno di te”.

Biglietti interi a 15 euro, a 12 i ridotti.

Per informazioni e prenotazioni (consigliate): info@theama.it oppure 0444 322525, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18; nel giorni di spettacolo, dalle 10 alle 18, è attivo il numero 392 1670914.

Informazioni anche su www.teatrospaziobixio.com.

Il Teatro Spazio Bixio si trova in via Mameli, 4.

Fonte Theama Teatro – Ufficio Stampa ALTER EGO COMUNICAZIONE